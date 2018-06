Succès pour la première édition de la Coupe Bertrand-Lesage

La première édition de la Coupe Bertrand-Lesage a été succès puisque l’objectif de 8 000 $ a été dépassé.

« Nous ne savons pas encore exactement quelle somme nous remettrons à la Maison de soins palliatifs Source Bleue, mais je peux vous affirmer que ce sera plus de 9 000 $ », a indiqué l’organisateur de ce tournoi de soccer-bénéfice, Jean-François Perreault, le frère de Bertrand Lesage et le fils d’Élaine Perreault, tous deux décédés d’un cancer.

L’événement se tenait le 26 mai dernier au terrain synthétique Élie-Saab 2, à Boucherville. Il a réuni 60 joueurs de soccer, pour la majorité des amis de Bertrand Lesage, qui a été très impliqué à titre de joueur, d’arbitre et de bénévole au sein du Club de soccer de Boucherville.

Les six équipes ont disputé plusieurs parties au cours de la journée, et c’est les Underdogs, une équipe formée par la cousine de Bertrand, Lara Maramdo, qui a remporté la coupe. Elle lui a été remise par la grand-mère de Bertrand, Claire Perreault.

Une vingtaine de bénévoles ont assuré la bonne marche du tournoi au cours duquel un encan silencieux a été tenu. M. Perreault qui a mis sur pied ce tournoi en collaboration avec son père assure que l’événement sera répété l’an prochain.