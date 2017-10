Succès de la première tournée des Sanctuaires du fleuve

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec enthousiasme et sous un soleil radieux que les nombreux participants à la première tournée en autobus des Sanctuaires du fleuve ont visité hier les cinq sanctuaires composant le nouveau parcours touristique qui a vu le jour en 2016.

Ils ont entamé leur journée à Varennes en visitant la Maison de l’exposition consacrée à sainte Marguerite d’Youville, son tombeau et la basilique Sainte-Anne. Par la suite, ils ont fait route vers Boucherville et découvert le nouveau musée d’art sacré et la magnifique église Sainte-Famille.

Poursuivant le parcours, ils ont partagé un savoureux dîner dans un restaurant du Vieux Longueuil pour ensuite se diriger vers la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue. Les guides les ont nourris d’information des plus intéressantes sur cet imposant sanctuaire et le nouveau musée patrimonial et religieux qui a été inauguré l’an dernier.

À quelques pas de la cocathédrale, les visiteurs ont franchi le seuil du Centre Marie-Rose et admirer la superbe chapelle, les pièces où a vécu la fondatrice la bienheureuse Marie-Rose Durocher et la maison de fondation qui date de l’époque de la Nouvelle-France.

Tous ont ensuite repris l’autobus en direction du nouveau centre d’interprétation mohawk et du sanctuaire Sainte-Kateri-Tekakwitha de Kahnawake érigé dans l’ancien Fort Saint-Louis. Très appréciée, cette visite s’est révélé des plus enrichissantes.

Une autre tournée s’organise

Parmi les participants, on comptait des visiteurs de la Montérégie et de Montréal, ce qui démontre un intérêt croissant de la population d’ici pour son patrimoine culturel et religieux.

Compte tenu du nombre d’inscriptions très élevé, les organisateurs tiendront une nouvelle tournée le mardi 3 octobre prochain. « Les commentaires élogieux que nous avons recueillis à l’occasion de cette première nous inciterons à préparer d’autres tournées l’an prochain », a affirmé le président des Sanctuaires du fleuve, Michel Couturier.

À propos des Sanctuaires du fleuve

Lancé en 2016, le parcours des Sanctuaires du fleuve regroupent cinq sites témoignant de la ferveur religieuse d’antan et du grand talent de leurs créateurs. De la communauté mohawk de Kahnawake à Varennes, en passant par Longueuil et Boucherville, ces lieux sont ouverts aux touristes et pèlerins et tous situés à moins d’une heure de Montréal. www.sanctuariesdufleuve.com