Succès du 150e anniversaire de la Confédération canadienne

Crédit photo : Courtoisie

Malgré la température inclémente et incertaine, quelque 1 400 personnes ont pris part à cette fête familiale qui s’est déroulée le 1er juillet dernier au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Plusieurs activités y étaient offertes gratuitement, telles que jeux gonflables, maquillage, amuseurs publics, mascottes, musique.

Lors de la cérémonie, la médaille du 150e anniversaire (Légion royale canadienne) fut attribuée à dix-huit personnes, incluant l’invité d’honneur, Jacques Chagnon, qui remit avec fierté ce magnifique souvenir à dix-sept récipiendaires.

• Jean Martel, Maire de Boucherville

• Florence Junca-Adenot, présidente du 350e de Boucherville

• François Desmarais, professeur d’histoire à ‒l’école secondaire de Mortagne)

• Pierre Toupin, président de la Commission des aînés

• Carmen Cardin, présidente de la Fadoq

• Agathe Bouchard, présidente du Lunch Club de Boucherville

• Jocelyne Petit, présidente du Comité d’entraide de Boucherville

• Yves Le Siège, Grand Chevalier, Conseil 5673, Chevaliers de Colomb

• Chantal Gamache, présidente de la Fondation de l’école secondaire de Mortagne

• Marjolaine Tessier, présidente de la Fondation Jeanne-Crevier

• Charles Desmarteau, éditeur du Journal La Relève

• Jean-Louis Richer, président de la Fabrique Saint-Sébastien

• Monique Faubert, présidente de la Coopérative d’habitation La Seigneurie

• André Gagnon, président du Club Lions

• Lionel Baron, président du Grenier des Aubaines

• Nicole Dugré-Rivard, présidente du Carrefour des Aînés

• Jean-Guy Parent, président d’Intercom Services Immobiliers et ex-maire de Boucherville

Les quatre personnes absentes lors de cette remise, dont Carmen Cardin, Chantal Gamache, Charles Desmarteau et Jean-Guy Parent recevront cette médaille lors d’un souper Honneurs et Récompenses de la Légion de Boucherville à l’automne prochain, à l’instar de plusieurs membres.

Notons que sept personnes ont reçu un certificat de mérite, dont la personnalité de l’année, François Desmarais, personnifiant Pierre Boucher. Une magnifique plaque gravée à son nom lui a également été remise pour son travail remarquable.

Les bénévoles de l’année ont également reçu un certificat de mérite en reconnaissance de leur engagement dans la communauté; deux étudiants de l’école secondaire ont obtenu un certificat et une bourse pour leur excellent travail.

Enfin, la députée de Montarville, Nathalie Roy, a remis la médaille de l’Assemblée nationale du Québec à Armand Lefebvre, président de la Filiale 266, Pierre-Boucher de la Légion royale canadienne pour ses nombreuses années de bénévolat dans plusieurs organismes.

En soirée, un spectacle haut en couleur ‒ musique, costumes flamboyants et danses ‒ fut présenté. Les danses multiculturelles : chants, tambours et danses autochtones, cancan, tango argentin, danse africaine, danse orientale, gigue irlandaise, danse country acrobatique ainsi que les ballades des mariachis furent nourris de chaleureux applaudissements. Par la suite, Maxime Landry a charmé son auditoire pendant 1 h 30 par son répertoire de chansons country et populaires.

La Légion royale canadienne remercie ses commanditaires et ses 30 bénévoles qui ont participé à la réussite de cet événement.

(Source: Légion royale canadienne, Filiale 266, Pierre-Boucher)