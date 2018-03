Une subvention de 866 000 $ pour promouvoir le tourisme en Montérégie

Crédit photo : Parc national du Mont-Saint-Bruno

Le 6 mars dernier, le gouvernement du Québec a annoncé la signature de la première Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) avec Tourisme Montérégie en vue de favoriser le développement de l’offre touristique de la région, alors qu’une somme de 866 000 $ sera consentie à cette fin par le ministère du Tourisme et Tourisme Montérégie d’ici 2020.

À la suite de cette signature, le premier appel de projets a été officiellement lancé le lendemain, c’est-à-dire le 7 mars dernier. Les entreprises et organismes touristiques ont donc jusqu’au 1er mai prochain pour soumettre leur projet. Les documents nécessaires, dont le guide du promoteur, sont disponibles sur le site Web de Tourisme Montérégie.

Il a été précisé lors de cette annonce que les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations régionales et d’autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l’offre touristique régionale qui contribueront à l’atteinte des cibles du Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 et de son plan d’action 2016-2020.

Il ne faut pas perdre de vue qu’avec le taux de change peu avantageux avec les États-Unis, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le Québec pour passer leurs vacances et plusieurs envisagent de le faire tout particulièrement en Montérégie. Il faut savoir que ce choix est loin d’être exceptionnel puisque la région accueille près de cinq millions de visiteurs au cours de la saison pour des escapades estivales.

Fait à noter, il y a seulement cinq ans, Tourisme Montérégie estimait à quatre millions le nombre de visiteurs, alors qu’aujourd’hui, on parle de cinq millions, soit une augmentation de 25 % en très peu de temps…Cette situation s’explique du fait que la région offre plein d’alternatives aux voyageurs d’un jour et qu’elle est avantageusement située à proximité de l’île de Montréal.

« La signature de cette entente constitue une excellente nouvelle pour notre région. La Montérégie offre une foule d’attraits et d’expériences pour garantir aux visiteurs un séjour inoubliable. Elle promet de belles découvertes tant aux amateurs de culture, de nature que de gastronomie et possède tous les atouts pour se démarquer et attirer davantage de touristes. J’invite donc les promoteurs à soumettre des projets originaux à leur association touristique. Je suis impatiente de découvrir ce qui résultera de cette entente », a mentionné Lucie Charlebois, ministre responsable de la région de la Montérégie lors de cette signature.

La liste des 17 incontournables en hiver de Tourisme Montérégie

Parc national du Mont-Saint-Bruno, Parc national des Îles-de-Boucherville, Parc Régional Saint-Bernard, Quartier DIX30, Oasis Surf, Exporail – le Musée ferroviaire canadien, Domaine de Lavoie, Cidrerie Michel Jodoin, Restaurant Fourquet Fourchette, Sucrerie des Gallant, Ski Saint-Bruno, Traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Sucrerie de la Montagne, La Pommeraie d’Or, Le 1555 Marché Public, Maison nationale des Patriotes et les Fêtes du 350e de la Ville de Contrecoeur.