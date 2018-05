Le studio de jeu vidéo de Varennes Triple Boris remporte le prix Numix pour son jeu Tiny Derby

Crédit photo : Courtoisie

Le dernier jeu mobile du studio Triple Boris, Tiny Derby s’est mérité le prix Meilleur jeu – Jeunesse et Famille lors du Gala des Prix Numix jeudi dernier à Montréal. Toute l’équipe est très fière de cette belle reconnaissance de la part de l’industrie du numérique.

Le jury a sélectionné Tiny Derby comme lauréat « Pour sa mécanique engageante de résolution de problèmes en temps réel. Pour son esthétique simple, efficace et son grand facteur de rejouabilité. »

Le jeu Tiny Derby est un jeu amusant et accrocheur destiné à un public de tous âges. Mélangeant puzzle et action, le jeu présente de petites créatures qui s’affrontent dans des courses sans merci. Votre rôle est de poser des pièges pour nuire aux méchants et aider les gentils.

«Tiny Derby est un jeu accessible et extrêmement accrocheur qui allie dextérité et sens de l’organisation! Une multitude de défis et de personnages hauts en couleurs vous attendent

dans ce jeu agréable pour tous les niveaux de joueurs! Tout est permis pour gagner! », a mentionné Karl Tremblay, coactionnaire du studio et chanteur du groupe Les Cowboys Fringants.

Le studio

Triple Boris est un studio indépendant de développement de jeux vidéo et d’applications mobiles. Située à Varennes, en Montérégie, l’entreprise fondée en 2016 emploie déjà 15 personnes. En 2017, Pascal Thériault s’associe à Triple Boris afin de promouvoir et faire connaître son jeu, Tiny Derby.