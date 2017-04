Stéphane Bergeron souligne le 30e anniversaire du Centre d’action bénévole l’Envolée de Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

C’est dans le cadre d’une déclaration prononcée à l’Assemblée nationale, le 12 avril dernier, que le député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, a souligné le 30e anniversaire du Centre d’action bénévole L’Envolée.

«Le 17 mars 1987, dans un petit local prêté par le CLSC, se réunissait pour la toute première fois un comité de citoyennes et de citoyens désireux de travailler au mieux-être de la population julievilloise. Ce qui n’était à l’origine qu’un modeste groupe d’une vingtaine de visionnaires dévoués est progressivement devenu cet organisme bien ancré dans son milieu, le Centre d’action bénévole L’Envolée, au sein duquel œuvrent plus de 250 personnes et qui célèbre, cette année, son 30e anniversaire de fondation», a d’entrée de jeu déclaré monsieur Bergeron.

«J’aimerais donc profiter de cette occasion pour exprimer ma reconnaissance envers ces valeureux bénévoles qui, depuis 30 ans, font preuve d’un dévouement exemplaire en se consacrant à l’amélioration de la qualité de vie des Julievilloises et Julievillois, particulièrement de celles et ceux qui en ont le plus besoin, et ce, par la promotion de l’entraide, de la solidarité et de l’engagement communautaire. Le bénévolat constitue un puissant instrument de développement personnel et social dans une communauté, et c’est pourquoi l’engagement des membres de L’Envolée est si bénéfique pour celle de Sainte-Julie. Merci, donc, bon 30e anniversaire et longue vie à L’Envolée et à ses membres!», de conclure Stéphane Bergeron.