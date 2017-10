Stéphane Bergeron souligne le centennaire de la Verchèroise Gertrude Lacroix à l’Assemblée nationale

Crédit photo : Courtoisie

C’est dans le cadre d’une déclaration prononcée à l’Assemblée nationale, le 18 octobre dernier, que le député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, a souligné le centenaire de madame Gertrude Lacroix.

«Il n’y a guère de moment plus agréable, que de célébrer son anniversaire entouré de ses proches. C’est ce qui s’est produit, le 10 mai dernier, pour madame Gertrude Lacroix, sauf que, dans son cas, c’est une 100e bougie qui a alors été ajoutée à son gâteau d’anniversaire! Cent ans dans l’histoire d’un peuple qui compte quelque quatre siècles d’existence, ce n’est pas banal! Elle aura donc été un témoin privilégié de nombreux événements qui sont venus ponctuer notre histoire nationale, mais aussi de changements technologiques ayant transformé en profondeur notre mode de vie. Quelle richesse d’expérience et de connaissances elle peut partager avec son entourage!», a d’entrée de jeu déclaré monsieur Bergeron.

«Reconnue pour être une excellente danseuse, madame Lacroix a toujours été impliquée dans sa communauté, que ce soit au sein du Cercle de Fermières ou de celui des Filles d’Isabelle. Son sens de l’organisation l’a aussi amenée à coordonner de mémorables soirées de l’Âge d’Or. Tisseuse et couturière de talent, elle confectionnait notamment les vêtements de ses filles», d’ajouter le député de Verchères.

«Je tiens à lui adresser mes plus chaleureuses félicitations pour son 100e anniversaire de naissance, de même que mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. Bon centenaire, madame Lacroix!» de conclure Stéphane Bergeron.