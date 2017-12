Stéphane Bergeron souligne le 65e anniversaire de AGD Express

Crédit photo : Courtoisie

C’est dans le cadre d’une déclaration prononcée à l’Assemblée nationale, le 6 décembre dernier, que le député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, a souligné le 65e anniversaire de AGD Verchères Express. «C’est dans une atmosphère de gala, que fut souligné, le 2 décembre dernier, le 65e anniversaire de l’entreprise de transport AGD Verchères Express, fondée par la famille Dulude, qui en est l’âme et l’inspiration depuis 3 générations», de déclarer monsieur Bergeron.

«L’entreprise AGD Verchères Express constitue une grande source de fierté pour la région, puisqu’elle contribue à sa prospérité et la fait rayonner au-delà de ses frontières, et ce, depuis 1952. Elle a donné et continue de donner du travail à de nombreuses personnes et entretient une relation d’affaires des plus étroites et fructueuses avec ses clients et fournisseurs, si bien que la famille Dulude n’a cessé de s’agrandir, depuis 65 ans, accueillant en son sein une foule de gens aux patronymes les plus divers. Il s’agit, en outre, d’une entreprise bien établie au coeur du village et activement engagée dans sa communauté. Elle a su, au fil des ans, relever les défis qui se présentaient à elle et s’adapter aux conditions toujours plus complexes du marché, lui assurant sa remarquable longévité. Qu’il me soit donc permis de rendre hommage à cette famille d’entrepreneurs visionnaires et compétents pour les 65 ans de succès de AGD Verchères Express!», de conclure Stéphane Bergeron.