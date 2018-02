Stéphane Bergeron souligne le 350e de Contrecoeur à l’Assemblée nationale

Crédit photo : 350e

C’est dans le cadre d’une déclaration prononcée à l’Assemblée nationale, le 21 février dernier, que le député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, a souligné le 350e anniversaire de fondation de la Ville de Contrecoeur.

«Sur le Vieux-continent, je m’étais un jour fait dire qu’un bâtiment du 17e siècle avait bien peu d’importance historique… Au Québec, de tels bâtiments sont jalousement préservés, car notre histoire, quoique très riche, est néanmoins plutôt récente, si on exclut les quelque dix mille ans d’histoire autochtone. Je m’enorgueillis de représenter à l’Assemblée nationale du Québec plusieurs des premières seigneuries qu’ait connues ce pays, dont celle de Contrecoeur qui célèbre en 2018 son 350e anniversaire de fondation», a d’entrée de jeu déclaré monsieur Bergeron

«Contrecoeur, c’est l’une des premières batailles livrées par Samuel de Champlain; c’est son fondateur, Antoine de Pécaudy, le capitaine du célèbre régiment de Carignan-Salière; c’est Barbe Denys, l’épouse qui a donné son nom à Saint-Denis-sur-Richelieu; c’est Louis de Gannes, le deuxième époux de cette dernière, qui s’est illustré à Louisbourg; c’est son industrie sidérurgique, qui a fait sa prospérité; et c’est cette Ville en pleine expansion qui verra bientôt se réaliser des projets d’avenir, comme l’agrandissement du port de Montréal, le pôle logistique et la zone industrialo-portuaire.

Merci à la Corporation des Fêtes du 350e anniversaire, de même qu’aux organismes et entreprises de Contrecœur pour la programmation de cette année de célébrations bien remplie ! Bon 350e Contrecoeur», de conclure Stéphane Bergeron.