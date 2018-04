Stéphane Bergeron décerne la médaille de l’Assemblée nationale à la championne cycliste Laurie Jussaume

Crédit photo : Courtoisie

Le député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, a profité du dévoilement des nouvelles couleurs et de la nouvelle garde-robe du Club cycliste Dynamiks de Contrecœur, qui se déroulait, le 8 avril dernier, sous la présidence d’honneur de l’une de ses plus éminentes porte couleurs, madame Laurie Jussaume, pour remettre à celle-ci la prestigieuse Médaille de l’Assemblée nationale, afin de souligner sa brillante carrière sportive, qui ne cesse d’impressionner et qui la porte vers les plus hauts sommets sa discipline, et ce, bien au-delà de nos frontières, faisant d’elle une source de fierté et d’inspiration pour la population de notre circonscription, particulièrement des jeunes qui suivent ses traces. «Merci, Laurie, de nous faire vibrer depuis toutes ces années, félicitations pour vos remarquables performances, qui rejaillissent sur les Dynamiks et la communauté contrecœuroise, et bonne chance pour votre saison 2018, qui, nous vous le souhaitons de tout cœur, sera la hauteur de vos objectifs et des efforts considérables que vous déployez pour les atteindre», a déclaré Stéphane Bergeron.