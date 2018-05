Stéphane Bergeron décerne la Médaille de l’Assemblée nationale à Anne Pinet

Crédit photo : Courtoisie

Alors qu’il prenait part à un événement visant à remercier les valeureux bénévoles de la Chaîne d’Amitié de Varennes, le député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, a procédé, le 4 mai dernier, à la remise de la prestigieuse Médaille de l’Assemblée nationale à la formidable présidente de cette non moins remarquable organisation, madame Anne Pinet, en reconnaissance de son engagement social et communautaire des plus exemplaires. En plus d’assumer la présidence de la Chaîne d’Amitié, qui, chaque semaine, organise des activités, prépare et sert de succulents repas à prix modique à l’intention de personnes âgées et/ou en perte d’autonomie, de telle sorte de prévenir leur isolement et de faire en sorte qu’elles demeurent actives le plus longtemps possible, madame Pinet a organisé des soupers au profit de la Maison de soins palliatifs Source Bleue et du groupe d’entraide en santé mentale L’Arc-en-Ciel des Seigneuries. «On se souviendra qu’elle s’était vue décerner, il y a quelques mois, la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec. Et quoiqu’il se soit agi d’une autre prestigieuse distinction fort méritée, il m’apparaissait que cette reconnaissance de la part de l’institution monarchique collait bien peu à la réalité de l’action de cette femme auprès de gens bien simples et qu’il fallait donc qu’elle reçoive aussi, de façon complémentaire, la reconnaissance du peuple québécois, ce qui fut fait par le biais de la Médaille de l’Assemblée nationale, un honneur qui rejaillit sur l’ensemble de ces personnes dévouées qui l’accompagnent et la soutiennent dans la poursuite de sa noble mission», de déclarer Stéphane Bergeron.