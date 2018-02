Le sport aux premières loges au Déjeuner du maire

Le Déjeuner du maire a fait boule de neige en attirant un grand nombre de citoyens qui mettaient les pieds pour la première fois au Complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier le premier samedi de février. L’atmosphère était enjouée et chaleureuse. L’activité physique aura été le thème principal de cette rencontre mensuelle avec la présence de trois personnes du milieu sportif qui se sont adressées aux participants : le président du club de natation Mustang, Martin Trépanier, son homologue du club de judo de Boucherville, Olivier Brie et un conseiller de l’organisme Excellence chez nous, Bruno Vachon.

Lors de son allocution, M. Trépanier a rappelé que le club de natation Mustang existe depuis 1973 et compte actuellement 340 membres de niveau compétitif. Avec l’ouverture du nouveau complexe aquatique, l’organisme a élargi sa gamme de services. Depuis septembre dernier, un club de plongeon a été mis sur pied et en janvier, un club de nage synchronisé a vu le jour. Récemment, des membres ont effectué des démonstrations de waterpolo afin d’éveiller l’intérêt pour la pratique de cet autre sport.

Judo

La 22e édition du challenge international du club de judo de Boucherville se tiendra samedi au dojo du complexe aquatique. Cette compétition annuelle se différencie des autres puisqu’elle oppose des équipes regroupant trois garçons et deux filles. Le lendemain, dimanche, quelques 200 judokas provenant des différentes villes de la Montérégie participeront à une compétition de zone. Par ailleurs, un membre du club, Jacques Côté, a récemment obtenu son 6e dan, faisant de lui un haut gradé dans cette discipline.

Excellence

Le conseiller de l’organisme Excellence chez nous a pour sa part ajouté que l’organisation qu’il représente propose des services pour le développement des athlètes. Elle vient en aide à 440 jeunes sportifs. « Un athlète de haut niveau sur dix réside à Boucherville », a précisé Bruno Vachon.

Les amateurs de sport sont conviés à participer à un cocktail bénéfice au centre multifonctionnel le 22 février. Cette activité servira à soutenir les athlètes de la prochaine génération.

Inscriptions aux cours

Depuis l’ouverture du complexe aquatique, en septembre dernier, les cours de natation qui y sont offerts attirent un grand nombre d’adeptes. À l’automne, 1197 enfants y étaient inscrits tandis qu’à la session d’hiver, on en dénombrait 879. Quant aux cours s’adressant à la clientèle adulte, 722 personnes y ont participé à l’automne et 722 autres ont emboîté le pas cet hiver. D’autres cours complémentaires ont également attiré de futurs sauveteurs de même que de jeunes mamans. Au total, quelque 2000 citoyens se sont prévalus des diverses offres de service à la piscine à l’automne et 1675 autres en font autant à la session d’hiver.

En ce qui a trait aux périodes de bain libre, la Ville avait estimé à 18 000 $ les revenus provenant de cette activité pour les mois de septembre à décembre dernier. Or, l’engouement de la natation auprès des citoyens a déjoué ce pronostic. Les recettes se sont plutôt élevées à 166 512 $ pour les quatre derniers mois de l’année.