Spectaculaire, mais sans gravité

Un accident spectaculaire, mais heureusement sans gravité, s’est produit cet avant-midi à l’intersection du chemin du Lac et de la rue de Montbrun, à Boucherville. Il a impliqué deux véhicules, dont un Dodge Grand Caravan qui s’est renversé sur le côté. Deux personnes ont été légèrement blessées, un père âgé dans la quarantaine et son fils âgé de 10 ans. Ils ont été conduits à l’hôpital.

Selon le capitaine Jonathan Rannou du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), c’est en voulant tourner à gauche sur le Chemin du Lac, en venant de de Montbrun, que le conducteur de la Caravan a mal évalué le virage et que l’autre automobile n’a pu l’éviter, et est entrée en collision. Le conducteur de ce véhicule n’a subi aucune blessure.

Les pompiers ont dû découper le pare-brise pour avoir accès aux occupants de la Caravan.