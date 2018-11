Spectacle des Gospangels à Verchères au profit de la Fabrique et de la Résidence Florentine-Dansereau

Crédit photo : Courtoisie

De nouveau cette année, la Municipalité de Verchères organise un spectacle-bénéfice au profit de la Fabrique Saint-François-Xavier de Verchères et de la Résidence Florentine-Dansereau.

L’édition 2018 de cette collecte de fonds s’annonce vibrante et énergisante. Le 24 novembre à 19h30, l’Église St-François-Xavier de Verchères recevra en ces lieux la chorale les Gospangels avec un spectacle original et entraînant. Les Gospangels, c’est une chorale dynamique composée de plusieurs choristes qui partagent une passion commune pour le chant et la musique. Depuis plus de 20 ans, ses membres offrent des prestations musicales de calibre professionnel. Autrefois ancré dans l’univers gospel, l’ensemble vocal s’ouvre désormais à un éventail toujours plus large de styles musicaux. Ce chœur compte à son actif plusieurs apparitions télévisuelles, notamment à En direct de l’univers, à La Voix 2016 et au Gala Artis 2016. Chapeautée par une chef de chœur expérimentée et accompagnée d’une équipe technique chevronnée, la formation actuelle des Gospangels a émerveillé des milliers de spectateurs et c’est au tour de Verchères d’en avoir plein la vue!

En première partie du spectacle, Les Gospangels présenteront des chansons de genre gospel (Oh Happy Day, Ain’t No Montain High Enough, etc.) et en deuxième partie la troupe Gospangels Séniors vous offrira un éventail des plus belles chansons festives de Noël francophones.

La Municipalité de Verchères tient à remercier les différents partenaires qui contribue à la réalisation de cet événement : Xavier Barsalou Duval, Député fédéral de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères,APC Nutrition, Caisse Desjardins des Patriotes, Transport A. Jacques, Clinique de relaxation et de conscience corporelle Brigitte St-Martin, Chandelle Tradition et Corporation de Gestion The Chequers.

Vous pouvez vous procurer vos billets au coût de 20$ dès maintenant à la mairie (450 583-3307) et à la Fabrique (450 583-3961).