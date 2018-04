Spectacle de karaté gratuit le 28 avril dans le cadre du 350e anniversaire de Contrecœur

Crédit photo : Courtoisie

L’Association de karaté Kenpo de Contrecœur est la plus ancienne association sportive de Contrecœur toujours en fonction et célèbre, ce printemps, les 45 années de sa fondation. Pour cette occasion, et pour fêter le 350e anniversaire de la ville, les entraîneurs et les élèves ont préparé un spectacle qui sera présenté le 28 avril au Centre multifonctionnel de Contrecœur.

« L’Association de karaté Kenpo de Contrecœur jouit d’une longue tradition auprès des citoyens de la ville. À travers les années, les jeunes karatékas sont devenus parents et partagent à leur tour leur passion pour cet art martial avec leurs propres enfants et leurs amis » souligne M. René Laprade, président du CA de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur. « Il allait de soi d’appuyer ce projet de mise en valeur de l’histoire de cette association qui a touché depuis 45 ans des centaines de résidents d’ici » ajoute ce dernier. « Les responsables et les entraîneurs ont toujours été très sérieux et professionnels et nous sommes persuadés que le spectacle en préparation sera mémorable ».

« Au début, le karaté a connu un vif succès en Amérique grâce aux films d’action » se remémore M. Serge Giard, président et détenteur d’une ceinture noire, 8e dan. « Notre association a su profiter de cette vague de popularité initialement. Ceci dit, depuis quarante-cinq ans, nous avons toujours réussi à attirer de nouveaux adeptes et nous connaissons même une croissance du nombre d’inscriptions depuis les dernières années ». A-t-il ajouté. « Nous travaillons depuis six mois spécifiquement à concocter un spectacle à la hauteur du talent de nos athlètes. Nous espérons en donner plein la vue aux spectateurs » complète M. Giard

Une exposition sera déployée dans le hall d’entrée du Centre multifonctionnel de Contrecœur le samedi 28 avril de midi à 14h et le spectacle gratuit sera par la suite présenté de 14h à 16h. Une remise de grade protocolaire aura lieu à la fin de la prestation. L’exposition et le spectacle sont gratuits. Arrivez tôt, les places sont limitées!