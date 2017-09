Soutien pour personnes endeuillées : Nouvelles sessions de jour et de soir dès septembre au CABB

Le décès d’un être cher est perturbant et il est souvent long et difficile de se rétablir. Certaines personnes peuvent alors se sentir déstabilisées. Pour ce faire, le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) démarre deux groupes d’entraide afin d’aider les personnes touchées à surmonter leur deuil.

Les rencontres de jour auront lieu le mardi de 9 h à 11 h 30, du 19 septembre au 28 novembre 2017, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Les rencontres en soirée auront lieu, quant à elles, le lundi vers 17 h 30, du 18 septembre au 27 novembre 2017, au CABB (20, rue Pierre-Boucher).

Au fil des semaines, les participants seront soutenus, écoutés et réconfortés. Ceux-ci seront renseignés sur les étapes normales du deuil et seront à même d’amorcer les étapes afin de cheminer dans l’épreuve.

Des frais de 120 $, payables en deux versements, sont demandés. Des arrangements sont toutefois possibles pour les personnes ayant des préoccupations financières.

Inscription obligatoire auprès de Stéphanie Sénésac, agente de milieu de vie, au 450 655- 9081, poste 228 ou par courriel à info@cabboucherville.ca.

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes en convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés. Le CABB recrute également des

bénévoles et réalise des jumelages entre les organismes communautaires et les entreprises désireuses de s'impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.