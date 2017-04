Souper-spectacle de Peter Myles au profit de la Fondation SLA et de Steeve Day

Crédit photo : Courtoisie

le samedi le 22 avril prochain aura lieu un souper-spectacle au profit de la Fondation pour la SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique ou Maladie de Lou Gehrig) et en l’honneur de Steeve Day, à la Brasserie Artisanale Broue Shop de Sainte-Julie.

Steeve Day, un jeune père de famille de 48 ans de la Rive-Sud de Montréal ayant 3 jeunes enfants est atteint de la SLA : Maladie neurodégénérative qui attaque les cellules motrices entrainant progressivement la paralysie du corps. Généralement d’une évolution très rapide, elle est incurable et l’issue est toujours fatale, le décès survient de 3 à 5 ans après le diagnostic. À titre d’exemple connu, l’Astrophysicien britannique Stephen Hawkins est lui aussi atteint par cette horrible maladie ainsi que l’honorable Maurice Bélanger, qui nous a quittés en juin dernier, environ un an après son diagnostic. Le chanteur québécois Luc Cousineau a vécu trois ans de deuils quotidiens… il est décédé en mars dernier, des suites de cette terrible maladie.

Bon vivant et débordant de positivisme, Steeve aime surfer sur les réseaux sociaux. Il retrouve un ami d’enfance sur Facebook (l’artiste Rock Country Julievillois Peter Myles) et au cours de leurs échanges, celui-ci est secoué par l’annonce de la maladie de son ami. Étant un amoureux de musique de tous genres, Steeve lui fait part qu’il a toujours rêvé de suivre un groupe de musique en tournée afin de connaitre ce qu’est de vivre la sensation de rockstar mais que sa situation physique ne lui permet pas ce fantasme. Par contre, un spectacle intime de son ami Peter Myles le rendrait des plus heureux. Dès lors, les Productions Rocknroad (l’équipe de Peter Myles) & Steeve Day s’unissent afin de présenter un Souper-Spectacle intime acoustique aux profits de la fondation qui lui a offert aide et support depuis qu’il fut diagnostiqué soit : la fondation de la SLA.

Ce souper-spectacle sera animée par Alain Richard de la radio CJMS et Stéphane Vigeant, artiste chez Monsieur Distingué: Clown pour Endroits Branchés, viendra présenter au public présent une toute récente pièce théâtrale intitulée ‘’Wild Pat’’. Par la suite, l’artiste Rock Country Peter Myles présentera un spectacle acoustique accompagné de 2 musiciens. Aux fins d’amasser des fonds pour la fondation de son ami, Myles remettra 10$ par album vendu à la fondation SLA et les profits d’un tirage de moitié-moitié sera aussi versé à la fondation.

Peter Myles & Steeve Day sollicitent l’aide des entreprises de Sainte-Julie et villes voisines qui désireraient contribuer à la magie de cette levée de fonds par la remise de certificats ou produits promotionnels de leur entreprise et ce, afin de remercier la générosité des gens présent lors de cette soirée. Pour ce faire, veuillez communiquer avec Pierre Millette au 514-434-5690.

Voici le message de Peter : ‘’Aujourd’hui nous sommes, mais demain qui sait…Je suis choyé d’être en bonne santé et je me dois d’apporter sourire, joie et réconfort…non pas par pitié mais par amour et solidarité humaine…’’

Merci mille fois de participer à cette levée de fond qui, pour une soirée, permettra de figer dans la mémoire de Steeve, un moment précieux d’amour et de magie!

Pour plus d’information, contactez:

Pierre Millette – Les Productions Rocknroad – 514-434-5690