Soulignez l’arrivée des belles journées avec une nouveauté sur votre terrain!

Le dimanche 20 mai, de 9 h à 14 h, la Ville de Contrecoeur convie les citoyens à une fête de l’environnement dans le stationnement du Centre sportif régional (1555, rue des

Saules).

Distribution de 350 arbres

Arrivez tôt : premier arrivé, premier servi!

Comme annoncé précédemment et pour souligner le 350e anniversaire de fondation de Contrecoeur, la

Ville procédera à une distribution GRATUITE de 350 arbres. Un seul arbre sera remis par propriété et

par personne, jusqu’à l’épuisement des stocks. La distribution s’adresse uniquement aux citoyens de

Contrecoeur ainsi, une preuve de résidence sera exigée (permis de conduire ou compte de taxes, etc.)

Les locataires souhaitant obtenir un arbre devront présenter une lettre du propriétaire autorisant la

plantation de celui-ci.

Essences des arbres et transport

La grosseur des pots des arbres varie entre 11 L et 37 L. Les arbres seront emballés dans un sac en

plastique afin d’éviter un déversement de la terre, mais nous recommandons aux citoyens de prévoir

une bâche de plastique pour ne pas endommager leur voiture. Pour consulter la liste des essences

disponibles, rendez-vous sur les actualités municipales du site ville.contrecoeur.qc.ca.

Plantation de l’arbre

Selon le règlement municipal en vigueur, toute nouvelle construction résidentielle, à l’exception des

résidences en rangée, doit compter au moins 1 arbre en cour avant sur un terrain dont la largeur est

inférieure à 20 mètres et au moins 2 arbres lorsque la largeur du terrain est supérieure ou égale à 20

mètres. Ainsi, la Ville encourage les propriétaires assujettis à ce règlement à planter l’arbre remis en

façade. Si votre propriété possède déjà un arbre en façade, rendez-vous sur le ville.contrecoeur.qc.ca

pour connaître l’endroit idéal et sécuritaire pour planter votre arbre.

Afin de répondre à toutes vos questions sur la plantation d’arbres, l’entreprise Arbre-Évolution sera de

la partie. Trois socioarboriculteurs se chargeront de faire la distribution des arbres, en plus de donner

quelques conseils et astuces concernant les bonnes pratiques sylvicoles à respecter. Vous pourrez

également vous procurer un dépliant informatif sur place. Un kiosque interactif sera installé pour les

tout-petits, afin de sensibiliser les enfants à l’arbre.

Rappelons qu’un mandat a été donné par la Ville de Contrecoeur à Arbre-Évolution, pour la plantation

de 910 arbres le long de l’autoroute dans le secteur de la rue des Patriotes et dans le secteur des

Faubourgs du Majestueux. En 2010, un orage violent avait entraîné une zone de chablis; des corridors

de dégâts sur des boisés situés le long de l’autoroute 30, là où plusieurs arbres avaient été déracinés

ou cassés.

Échange de vivaces

La Ville de Contrecoeur tiendra encore cette année un kiosque d’échange de vivaces. Cette activité d’horticulture sera l’occasion pour les citoyens de venir partager leurs vivaces et renouveler leur aménagement extérieur avec de nouvelles espèces. L’horticultrice de la Ville sera sur place afin de répondre à toutes vos questions.

Les personnes intéressées devront apporter leurs vivaces au kiosque de la Ville installé dans le stationnement de l’aréna, entre 9 h et 14 h. Apportez des plants de vivaces séparés en pots, avec une étiquette indiquant le nom et les directives d’ensoleillement de la plante.

Seules les plantes vivaces seront acceptées. Les espèces exotiques envahissantes seront refusées (renouée japonaise, salicaire pourpre, etc.). Il est suggéré d’identifier les plants et de les déterrer le jour même.