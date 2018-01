Une souche particulièrement virulente de l’influenza A diminuerait l’efficacité du vaccin

Crédit photo : iStock

Les urgences des hôpitaux débordent un peu partout dans la région et au Québec et ce problème est amplifié par l’éclosion de la grippe, un phénomène que l’on observe régulièrement après le temps des Fêtes, une saison propice aux rapprochements et, de ce fait, à la prolifération de ce virus. Toutefois, sa propagation est multipliée en raison de la faible efficacité du vaccin de la grippe, principalement contre une souche particulièrement virulente de l’influenza A.

Il faut savoir que la souche qui circule le plus dans la population cette année est le A H3N2 et, bien que le vaccin de cette année contienne cette souche, celui-ci s’est révélé peu efficace pour la contrer.

Habituellement, le vaccin contre la grippe a une efficacité qui varie entre 40 % et 70 %, mais cette année ce chiffre pourrait être beaucoup plus faible. Les spécialistes rappellent toutefois qu’il ne faut pas perdre de vue le fait que le vaccin fournit quand même une certaine protection contre le H3N2 et les autres souches de la grippe.

L’administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada, Theresa Tam, a expliqué que les pays de l’hémisphère sud ont leur saison grippale avant les pays de l’hémisphère nord, ce qui a permis de constater la mauvaise efficacité du vaccin contre le H3N2. Il est à noter à ce sujet que cette souche de l’influenza A a tendance à causer des maladies plus graves chez les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et les enfants.

Mme Tam a ajouté que des études suggèrent que le processus de fabrication du vaccin pourrait avoir compromis son efficacité contre le H3N2 parce qu’il peut subir une mutation lorsqu’il est cultivé dans des œufs, ce qui est le cas au Canada.

La médecin a mentionné que cette efficacité moins grande que prévue ajoute de l’importance aux autres mesures simples pour se protéger contre la grippe, soit le lavage des mains, la toux dans la manche, l’élimination des mouchoirs usagés, le souci de garder les surfaces propres et le fait de rester à la maison quand on est malade.

L’administratrice en chef rappelle qu’il existe aussi des médicaments antiviraux comme le Tamiflu et le Zanamivir pour traiter la grippe et aider à prévenir les épidémies, comme par exemple dans les foyers de soins de longue durée ou dans d’autres établissements.

L’influenza (ou grippe)

La période d’incubation de l’influenza, c’est-à-dire celle où vous n’avez aucun symptôme, est de deux à quatre jours. Les adultes peuvent transmettre le virus à partir de la journée qui précède l’apparition des symptômes jusqu’aux cinq jours suivants. Les symptômes les plus communs sont la forte fièvre, la toux et les douleurs musculaires. La plupart de ceux qui contractent la grippe se rétablissent dans un délai de 7 à 10 jours. Les personnes les plus à risques sont les femmes enceintes, les personnes atteintes de problème de santé chronique, les personnes de 65 ans et plus, les enfants de 5 ans et moins, les Autochtones et tout le personnel médical. (Mention de source : Santé Canada)