La Sortie du bûcheron: un succès fracassant à Contrecoeur!

Crédit photo : Courtoisie

Le 21 avril dernier, le soleil s’est enfin pointé et plus de 1 000 citoyens de Contrecœur et des environs se sont précipités à l’extérieur pour profiter pleinement de la journée radieuse et de la première édition de La Sortie du bûcheron.

Organisé par Rues principales Contrecœur et la Ville de Contrecœur, cet événement se tenait sur les rues Saint-Antoine et L’Heureux réservées pour les piétons à cette occasion. Ainsi, les nombreux visiteurs déambulaient librement pour découvrir ou redécouvrir les entreprises locales.

L’engouement pour La Sortie du bûcheron a grandi de semaine en semaine avec les éléments de la programmation dévoilés petit à petit sur les médias sociaux. Alors comme promis, un véritable marché du printemps a pris forme avec une cinquantaine de kiosques; des commerces et des organismes locaux ainsi que des artisans variés. Des démonstrations spectaculaires de bûcheron, l’ambiance folklorique, les fèves au lard de Batissette et la casserole de Joe le « cook » ont permis à certains de constater que la chasse-galerie, c’est ici! Sur la rue L’Heureux trônait un foyer où les familles se sont rassemblées et où des activités étaient présentées aux petits et aux enfants.

Fort apprécié, le parcours de l’érable offert du 15 au 28 avril a permis à plusieurs de découvrir des plats à base de produits à l’érable dans des restaurants locaux et de se sucrer le bec dans des commerces qui offraient des délices à l’érable.

Les gens d’affaires, les artisans et les visiteurs ont savouré chaque moment de cette activité unique!