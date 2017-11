La soprano Marie-Josée Lord chante à l’exposition Croisement d’univers

Soirée sous le signe de l’émotion… créative

Une soirée chargée d’émotion a eu lieu jeudi dernier à la Galerie d’art Vincent-D’Indy alors que la soprano Marie-Josée Lord a offert une prestation à l’exposition Croisement d’univers, accompagnée du pianiste Romain Pollet.

La peintre Odette Michaud et l’artiste en bijoux, Claudine Auger, qui a créé la collection Fleurilège, ont croisé le chemin de la réputée chanteuse l’an dernier alors que celle-ci offrait un concert à Saint-Lambert.

Toutes deux déjà charmées, inspirées et influencées l’une par l’autre dans leur art de création, invitent alors Marie-Josée Lord à leur exposition. Et voilà que cette exposition, le temps d’une soirée, s’est vue enrichie de la voix sublime de Marie-Josée Lord.

« Dans sa grande générosité, Marie-Josée a eu tout de suite envie de participer, d’échanger avec nous et d’embarquer dans Croisement d’univers », explique Claudine Auger.

Marie-Josée Lord avoue son coup de cœur et être à son tour inspirée par chacune des œuvres de ce duo complice. Chaque tableau, chaque collier lui suggère une chanson. C’est le croisement entre trois artistes qui, chacune à leur façon, exprime une émotion. Et celle-ci était grande lors de cette soirée.

Chaudement accueillie, Marie-Josée Lord a interprété, entre autres, une pièce de l’opéra Madame Butterfly, une œuvre d’une sérénade de Schubert, la mélodie Les chemins de l’amour de Francis Poulenc, les chansons Granada d’Augustin Lara et Summertime de George Gershwin.

Marie-Josée Lord sortira un album en février prochain intitulé Femme. L’exposition Croisement d’univers d’Odette Michaud et Fleurilège se tient jusqu’au 26 novembre