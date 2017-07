Le Sommet des Arts et de la Musique de Longueuil : diverses activités pour tous les goûts

Crédit photo : Kevin Calixte

Du 11 au 16 juillet, se tient la 3e édition du Sommet des Arts et de la Musique de Longueuil (SAM). Plusieurs spectacles et activités seront présentées et offertes dans divers endroits/parcs de la municipalité, dont en voici quelques exemples.

11 juillet dès 20h30 : Projection de l’œuvre Couleurs de l’artiste Philippe Larose-Cadieux. De 20 h 30 à 23 h, les spectateurs pourront admirer et participer à la projection visuelle interactive à l’Oasis de l’Université de Sherbrooke-Campus de Longueuil. L’œuvre sera projetée sur les murs extérieurs de l’hôtel Sandman tous les jours jusqu’au 16 juillet, de 20 h 30 à 23 h. L’installation prend la forme d’un écran géant mesurant 50 pieds par 30 pieds. Chaque pixel apparaît puis disparaît après 10 secondes de façon aléatoire, ou encore contrôlée par les utilisateurs du site web. La population est d’ailleurs invitée à participer à la projection par l’entremise du www.couleurs.io, encourageant ainsi la cohésion sociale. Ce sont les participants qui choisissent l’emplacement et la couleur des pixels projetés alors que le site web diffuse la projection en temps réel. Une version automatisée est générée lorsqu’il n’y a pas d’activité produite par les spectateurs. Couleurs est une représentation des couleurs de Longueuil : sa modernité, sa diversité ainsi que son ouverture aux citoyens. Grâce à son nom et la multitude de teintes projetées, l’œuvre représente la grande proportion de la population multiethnique de Longueuil ainsi que la pluralité des gens qui y habitent.

12 juillet dès 20h : Grand concert sous les étoiles de l’Orchestre symphonique de Longueuil. Les musiciens de l’OSDL, sous la direction du chef Marc David, rendront hommage au compositeur Stéphane Venne, en interprétant plusieurs de ses grands classiques qui ont marqué la chanson québécoise. En vedette avec l’Orchestre, l’unique Gregory Charles, artiste aux multiples talents, ainsi que Johanne Blouin et Élizabeth Blouin-Brathwaite, deux des grandes voix du Québec. Ces concerts extérieurs sont très populaires et rassemblent chaque fois des dizaines de milliers de spectateurs.

Le 13 juillet dès 19h, Samuele, Lisa Leblanc et les Dead Obies se relaieront sur la scène du parc Michel Chartrand.

14 au 16 juillet: Les journées des arts muraux (JAM) au parc Georges-Dor. Mis sur pied par l’organisme Dose Culture en collaboration avec Longueuil, le JAM est une occasion unique de découvrir l’art urbain et permettra au public d’assister en direct à la création d’une immense fresque qui embellira le Viaduc du pont Jacques-Cartier, à la hauteur des rues Saint-Laurent et Lafayette, en plus d’offrir l’opportunité d’en apprendre davantage sur la culture de l’art urbain et du graffiti. Les meilleurs artistes d’art urbain longueuillois se relaieront au parc Georges-Dor pendant les trois jours de festivités afin de créer une immense fresque sous le Viaduc du Pont Jacques-Cartier. Plusieurs crews, K6A !?!, Crazy Apes, N2N et 203, côtoieront les artistes solo Deep, Scan, Stare, Royal, Sank, OSE, Rouks, ACEK, Beforeo, Wonez, Monk.e, Flying Eric, robe sore, Karé, Killa F ainsi que Jake legal. Le JAM est l’occasion idéale pour ces créateurs d’allier leurs styles et d’engendrer une œuvre exclusive! De nombreuses prestations musicales sont également prévues ! Brown, End of the Weak, FUSO, Pélikan, différents DJ et plusieurs artistes hip-hop de la scène longueuilloise créeront une ambiance de fête.

15 juillet dès 19h: Spectacle de clôture avec la tournée québécoise de La Voix 5 s’arrêtera à Longueuil, il s’agit du seul arrêt de la troupe dans la grande région de Montréal !! Le gagnant Ludovick Bourgeois montera sur scène en compagnie des finalistes David Marino, Rebecca Noelle, Frank Williams, Michaël, Sam Tucker, Désirée et Louis-Paul Gauvreau. Plusieurs invités spéciaux et surprises sont aussi au programme. La formation QW4RTZ ouvrira la soirée avec ses harmonies vocales à couper le souffle.

Toute programmation du SAM est disponible au www.longueuil.quebec/fr/sam#programmation.

(Source: SMAC Communications)