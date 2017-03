Solmax de Varennes acquiert la compagnie Brawler du Texas

Crédit photo : Courtoisie

L’entreprise Solmax de Varennes se positionne comme un leader à l’échelle mondiale dans la fabrication de géomembranes. La semaine dernière, le fabriquant situé sur la route Marie-Victorin a fait l’acquisition de Brawler, une compagnie de Houston aux États-Unis, pour un montant qui n’a pas été dévoilé.

Avec cette transaction, les actifs situés au Texas appartiendront à l’entreprise nouvellement incorporée, Solmax USA LLC, et ceux-ci subiront une importante mise à niveau dans les mois qui suivent afin de pouvoir respecter les standards de qualité requis par les clients. La compagnie varennoise pourra ainsi réduire les délais de livraison et diminuer les coûts de transport, couvrir efficacement les besoins en géomembranes dans les secteurs de l’extraction gazière et pétrolière ainsi que la gestion des déchets aux États-Unis.

«Par cette acquisition, au-delà de notre volonté de pousser l’industrie vers la consolidation, la première chose que nous voulions réaliser était de nous rapprocher de nos clients, principalement ceux œuvrant dans l’industrie gazière et pétrolière des États-Unis. Cela nous rapproche également des entreprises qui travaillent pour les secteurs miniers, agricoles et de la gestion du déchet dans l’Ouest et le Sud des États-Unis. Nos clients existants et tous les nouveaux clients avec qui nous allons avoir la chance de faire affaires sous peu ont des exigences très élevées en termes de délais de livraison, en termes de coûts, en termes de qualité et de service», a précisé Jean Louis Vangeluwe, président de Solmax.

«Solmax ne remplacera pas Brawler. Nous avons une philosophie différente et des standards de qualité supérieure reconnus dans le monde entier. Nous localiser au Texas, c’est notre manière de montrer à tous nos clients que nous sommes commis au marché américain. Solmax, c’est 35 années passées exclusivement à améliorer ses produits et ses coûts dans l’industrie de la géomembrane, c’est une marque reconnue par les grands donneurs d’ordres au niveau mondial, c’est beaucoup de passion à servir nos clients et un savoir-faire hors norme. Il nous manquait une présence physique aux États-Unis. C’est chose faite! », a-t-il conclu.

Solmax se spécialise notamment dans les solutions de confinement et de transport des fluides. Ses produits fabriqués à partir du Canada, de la Malaisie et du Chili, sont vendus dans plus de 60 pays. Ils sont utilisés par les plus grands noms de l’industrie minière, pétrolière, du déchet, du génie civil et de l’eau, pour protéger les sols des contaminants dans des applications aussi critiques que les sites d’enfouissements des plus grandes villes au monde ou des plateformes minières localisées dans des écosystèmes fragiles.