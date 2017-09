Une soirée reconnaissance surprise remplie d’émotions pour la mairesse Suzanne Dansereau

La devise de Contrecoeur est : À cœur vaillant rien d’impossible et le parcours politique de la mairesse Suzanne Dansereau est bien à l’image de cette maxime… Sauf que son cœur, bien que vaillant, est passé par toute la gamme des émotions le 13 septembre dernier alors que se déroulait une soirée reconnaissance surprise en son honneur étant donné qu’elle a fait savoir qu’elle ne solliciterait pas de nouveau mandat lors des prochaines élections municipales.

Il a fallu la complicité de tous pour la surprendre et leurs efforts ont été couronnés de succès. Devant de nombreux élus de la région, amis, citoyens et membres de sa famille, les orateurs se sont succédés pour lui rendre hommage et Suzanne Dansereau a dû parfois faire de grands efforts pour rester maître de ses émotions…

« 24 ans! Près d’un quart de siècle dont quatre mandats de mairesse! Il fallait, pour y arriver, une grande passion et une disponibilité sans faille. Il fallait une véritable passion, a déclaré dès le départ le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin. Un mandat, c’est quatre ans, comme les Jeux olympiques, et, comme aux olympiques, on est parfois le héros, mais il faut parfois se battre pour le rester!, a-t-il mentionné avant de lancer : « Une page d’histoire de Contrecoeur se tourne! ».

La mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, a surpris « l’autre Suzanne » lorsqu’elle lui a fait visionner des messages vidéo de la part du président de l’UMQ et maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, et de nul autre que le maire de Montréal, Denis Coderre : « Tu pourras toujours compter sur le maire de Montréal, Suzanne! », lui a-t-il mentionné en faisant sourire l’assistance au passage. De son côté, Jean D’Amour, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata et ministre délégué aux Affaires maritimes l’a prévenue : « On ne s’éloigne jamais très loin de la vie politique! ».

Émue, surprise et…gênée!

Par la suite, Suzanne Roy s’est adressée directement à celle qu’elle a côtoyé durant plus de vingt ans, comme conseillère, puis comme mairesse. « Chère Suzanne, nous sommes ici pour te dire à quel point on t’aime. Nous avons apprécié travailler avec toi. En politique comme tu le sais, il faut travailler sérieusement…sans se prendre au sérieux! Ma chère Suzanne, comme le dit la chanson, c’est à ton tour de te laisser parler d’amour! »

Les gens présents étaient par la suite invités à venir lui adresser quelques mots spontanément, ce qu’a fait notamment la présidente du conseil d’administration de la Coopérative de Solidarité-Santé de Contrecoeur, Ghislaine Leblanc. « La Coop n’existerait plus si ce n’était pas des efforts de Suzanne Dansereau! Aujourd’hui nos sommes fiers de pouvoir dire que nous accueillons le Groupe de médecine familiale de Contrecoeur! »

Après tous ces témoignages touchants, Suzanne Dansereau a pris le micro pour s’avouer émue, surprise et…gênée! « Je ne mérite pas tous ces hommages!… », mais les applaudissements l’ont empêché de poursuivre. « Je crois que c’est le député Xavier Barsalou Duval qui disait que c’est rare qu’un élu se retire de lui-même, mais moi j’ai toujours dit que j’aime mieux me retirer que je me faire jeter dehors. »

« J’ai toujours pensé que si une ville n’avance pas, elle recule. (…) Il y avait un cocktail hier soir (le 12 septembre) avec les employés et je peux vous dire qu’on s’aime à Contrecoeur. On ne me voit pas comme le boss ou la mairesse; il y a une belle complicité et, à mes yeux, pour vrai, tous les postes sont importants. Et tout le monde est extraordinaire. »

« Je vais m’ennuyer de vous, de mes collègues. La politique, c’est comme une grande famille. Je n’oublierai jamais cette soirée. J’ai senti tout l’amour que vous avez pour moi et moi aussi je vous aime tout autant! », de conclure Suzanne Dansereau avant d’aller serrer dans ses bras son conjoint Gérald, sa famille et ses petits-enfants qui pourront bientôt avoir enfin toute son attention.

Dans son discours, le député de Verchères, Stéphane Bergeron a notamment mentionné qu’elle avait contribué à écrire l’une des plus importantes pages de l’histoire de Contrecoeur et qu’elle avait commencé à écrire les premières lignes de la page suivante pour son successeur… Tout de suite après la soirée, on pouvait admirer un impressionnant coucher de soleil rouge comme on n’en voit que peu dans une vie, signe qu’il allait faire beau le lendemain. On peut y voir-là un beau symbole de ce qu’il venait de dire et peut-être même un ultime hommage sans parole…