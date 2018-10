Soirée « Qu’est-ce qu’un budget participatif ? » le 13 novembre à la mairie de Verchères

Crédit photo : COurtoisie

L’annonce de la mise sur pied du Budget participatif de Verchères fut accueillie positivement par les citoyens de Verchères. La vidéo du maire Alexandre Bélisle soulignant le lancement de ce projet a été visionnée plus de 3500 fois et a suscité beaucoup de réactions favorables sur les médias sociaux.

Afin d’informer adéquatement les citoyens voulant présenter un projet au budget participatif, le Conseil municipal a organisé une soirée d’information clarifiant qu’est-ce qu’un budget participatif? Cette soirée se déroulera le 13 novembre à la mairie (581, Marie-Victorin). Le comité y présentera les conditions à respecter pour déposer un projet et répondra par la suite à toutes les questions concernant ce sujet.

Le budget participatif, c’est la Municipalité de Verchères qui offre à ses citoyens la chance de s’impliquer dans leur collectivité en proposant un projet d’immobilisation ou d’équipement d’une valeur maximale de 60 000 $ qui répondra à un besoin collectif et qui vise le bien commun. Tous les citoyens de 16 ans et plus peuvent déposer un projet jusqu’au 29 mars 2019.

C’est avec la volonté de redonner un souffle nouveau à la démocratie municipale et à enrichir la communauté avec la collaboration des citoyens que le Conseil municipal de Verchères a mis sur pied le projet du Budget participatif à Verchères et se fera un plaisir de répondre à toutes les questions sur le sujet.