Soirée karaoké des jeunes du Parti Québécois de Verchères: l’événement « Chants et Lisée » fait salle comble à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La soirée karaoké «Chants et Lisée» tenue par les jeunes du Parti Québécois de Verchères, le 24 août dernier, en collaboration avec l’Association du Parti Québécois de Verchères, le Parti Québécois de la Montérégie et le Comité régional des jeunes du Parti Québécois de la Montérégie a connu un succès retentissant, puisque plus d’une centaine de personnes s’étaient donné rendez-vous au Broue Shop, Brasserie artisanale, de Sainte-Julie, au nombre desquelles on retrouvait notamment le chef de l’opposition officielle et le député de Verchères, messieurs Jean-François Lisée et Stéphane Bergeron, ainsi que leurs collègues de Marie-Victorin et de Saint-Jean, Catherine Fournier et Dave Turcotte. L’assistance, principalement composée de jeunes provenant du comté et de partout en Montérégie, s’en est donnée à cœur joie en fredonnant, parfois passionnément, des airs connus des répertoires français, international et, surtout, québécois. Il s’agissait d’une façon conviviale de se retrouver, de s’amuser… et de souligner la rentrée scolaire!

«Je salue et remercie l’exécutif du Parti Québécois de Verchères, ainsi que mon collègue Stéphane Bergeron, pour leur accueil. Merci également à l’ensemble des exécutifs de la Montérégie et mes collègues députés présents. Partout, dans toutes les régions, nous constatons l’engouement et la volonté claire des militants à faire avancer le Québec. Le nombre de jeunes dans nos instances en est un remarquable exemple; nous continuons nos efforts vers l’élection d’octobre 2018», a déclaré Jean-François Lisée, qui en a aussi profité pour souligner le travail formidable fait par Stéphane Bergeron à la tête de L’Autre 150e, qui, malgré des moyens infiniment plus modestes, a une portée plus importante que les plateformes officielles des ‘‘célébrations’’ du 150e anniversaire de la fédération canadienne, lourdement financées à même les fonds publics. Contrairement à la série ‘‘The Story of Us’’ et à la compilation des pièces musicales du Canada – sans aucune en français – L’Autre 150e n’a jamais eu à s’excuser, ce qui démontre la rigueur déployée à travers cette opération, a-t-il tenu à ajouter, parce que tous les faits relatés sont véridiques et vérifiables. Le chef du Parti Québécois a d’ailleurs souligné, sous des applaudissements enthousiastes, l’importance de raconter l’histoire et de la transmettre aux générations qui ne l’ont pas vécue, précisant qu’elle continue de s’écrire, que nous en sommes les acteurs et qu’il n’y a rien de plus grandiose, dans une vie, que d’en écrire un chapitre glorieux en réalisant l’indépendance de son peuple.

«Je vous remercie d’avoir accepté notre invitation en grand nombre. C’est le résultat d’une belle mobilisation, à laquelle ont contribué mes collègues, particulièrement Catherine Fournier, qui, on l’a bien vu, a encore beaucoup d’amis à Sainte-Julie! Ces efforts ont porté fruit, puisque le Broue Shop affiche complet ce soir! La relève est très dynamique dans nos rangs, et c’est très encourageant pour l’avenir de notre Parti et celui du Québec! D’ailleurs, c’est l’une de nos représentantes jeunes et présidente régionale des jeunes, Cynthia Therrien, qui a eu l’idée du thème évocateur de cette soirée, à partir d’une habitude que nous avons prise, au Parti Québécois de Verchères, d’insister sur les mots se terminant par le nom de famille de notre chef, Lisée, comme fleurdeLisée, coaLisée, idéaLisée, nationaLisée, revitaLisée, vocaLisée… Chants et Lisée!», de préciser, espiègle, Stéphane Bergeron.

«Ce soir, nous avons parmi nous des gens qui viennent, bien sûr, de Sainte-Julie et du reste de la circonscription de Verchères, mais aussi de Saint-Hyacinthe, Iberville, Longueuil, etc. Afin de vous offrir cette soirée mémorable, on aura pu voir les instances locales, régionales et nationales, tant du côté des jeunes que des moins jeunes, travailler de concert. C’était formidable à voir. Cela prouve que le Parti Québécois est bel et bien jeune et vivant!», a conclu François Fortin Carrier, jeune membre du conseil exécutif du Parti Québécois de Verchères.