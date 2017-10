Soirée hommage aux premières entreprises établies dans le parc industriel de Boucherville

Julie Houle, animatrice de la soirée. Le magicien Jean Boucher a diverti l’assistance avec ses numéros d’illusion Le traditionnel numéro de guillotine a eu beaucoup de succès auprès des convives.

Quelque 140 personnes du milieu des affaires ont assisté à une soirée en hommage à six des premières entreprises à s’être établies dans le parc industriel de Boucherville. Cet événement, organisé sous l’égide de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville, s’est tenu dans une atmosphère chaleureuse le lundi 16 octobre au Club de golf local. Ce fut l’occasion de souligner l’apport de ces compagnies au milieu et leur fierté d’évoluer dans la municipalité qui leur a fait une place de choix dans les années ’60 ou ’70, selon le cas. Accompagnée sur scène par le maire Jean Martel, la présidente de la Corporation des fêtes 2017, Florence Junca Adenot, a remis aux délégués de ces entreprises un prix Mérite de même qu’un livre souvenir sur l’histoire de Boucherville.

Ces pionniers regroupaient Équipements Magnus, Danone (autrefois Aliments Delisle), Uni-Sélect, Gicleurs ACME, Commonwealth Plywood et Loew’s (auparavant RONA). Dans une brève allocution, Mme Junca Adenot a mentionné que les entreprises honorées avaient fait de preuve de générosité envers l’organisation des fêtes du 350e anniversaire de la municipalité. « Vous avez encouragé vos employés à participer aux festivités et avez posé des gestes qui témoignent de votre sentiment d’appartenance à notre municipalité», a-t-elle indiqué.

La soirée a fait une place de choix au divertissement avec la présence du magicien Jean Boucher qui a présenté une série d’habiles numéros d’illusions avec la complicité des gens de l’assistance. Le public a beaucoup rigolé et s’est laissé émerveillé par les tours de cet artiste ayant 30 ans de métier. Le pianiste René Auger a également ajouté une touche musicale à la rencontre qui était animée de main de maître par Julie Houle.

Une oeuvre collective intitulée « Les arts et métiers d’art, d’hier à demain », une création de six artistes locaux, a fait l’objet d’un encan silencieux à cette occasion. Le Groupe Maurice en est devenu l’acquéreur. Les fonds ainsi recueillis seront versés à la Fondation du cancer du sein.