Soirée Gastronomique Huîtres et Chefs de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher : une réussite à tous les niveaux !

Crédit photo : Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Le mercredi 17 octobre dernier avait lieu la 25e édition de la Soirée Gastronomique Huîtres et Chefs au profit de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher. Présenté par Habitations Trigone et Starfrit, l’événement s’est déroulé pour une 3e année au magnifique Club de golf de la Vallée du Richelieu à Sainte-Julie et a permis d’amasser un montant net de 78 389 $.

Le plaisir était au rendez-vous pour les 306 participants qui ont d’abord été accueillis par un cocktail de bienvenue ainsi qu’un service d’huîtres chaudes et de bouchées. Le fameux repas gastronomique a ensuite été servi par 8 chefs renommés qui étaient sur place et avec qui les invités ont eu le privilège de discuter : Hugo Saint-Jacques, Dock619, Louis Roy Potvin, Club de golf de la Vallée du Richelieu, Anthony Lussier, Bistro V, Valérie Beauregard, L’Empanaché, Jean-Philippe Grenier, Las Olas Traiteur, Julien Messier, Madame Bovary, Damien Silbermann, représentant du Restaurant Sens et David Godin- Pelletier, Nourri au Beurre.

La soirée a été agrémentée de discours animés par le très chaleureux Jean-François Baril, qui a su mettre juste assez d’émotion et d’humour à cette soirée. Il a aussi su faire monter les enchères à l’encan à la criée en taquinant les invités qui ont été très généreux pour la cause. Le Dr Van Vu Nguyen, chef du département de gastroentérologie de L’Hôpital Pierre- Boucher, a pris quelques minutes pour expliquer et imager les améliorations qui ont été apportées dans le cadre du projet de rénovation du bloc d’endoscopie de l’Hôpital Pierre-Boucher grâce aux dons amassés à ce jour. Les profits de la soirée permettront de concrétiser les étapes finales de ce projet relié au dépistage du cancer colorectal.

La soirée s’est conclue sur la traditionnelle parade des chefs, qui ont chacun reçu un cadeau des mains de Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, et par le tirage d’un voyage au Hard Rock Hotel et Casino de Punta Cana offert par Club Voyages Orientation.

Le comité organisateur de l’événement ainsi que l’équipe de la Fondation souhaite remercier tous les participants, partenaires, donateurs et bénévoles qui ont fait de cette soirée un immense succès.

(Source : Fondation Hôpital Pierre-Boucher)