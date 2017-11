Soirée festive pour les 50 ans des Cégeps à Édouard-Montpetit

Afin de souligner les 50 ans des cégeps, le cégep Édouard-Montpetit propose une soirée festive unique le 30 novembre 2017.

Créé spécialement pour l’occasion, un spectacle rassemblant d’anciens participants de Cégeps en spectacle du campus de Longueuil et de l’ÉNA sera présenté. Au menu, des numéros de cirque, danse, chant, musique, magie et humour, le tout pour un résultat rempli de souvenirs.

Le spectacle, qui aura lieu à 19 h à la salle A. Lassonde, sera précédé d’un cocktail à partir de 18 h. Puis, à 20 h, ce sera le moment de la diffusion en direct du spectacle anniversaire «L’OSM célèbre les 50 ans des cégeps» qui réunit d’anciens lauréats de Cégeps en spectacle, tels que Koriass, Catherine Major, Vincent Vallières et plusieurs autres. Ceux-ci performeront sur la scène de la Maison symphonique de Montréal en compagnie de l’Orchestre symphonique de Montréal.

C’est donc un rendez-vous, dès 18 h, le jeudi 30 novembre, à la salle A. Lassonde du campus de Longueuil (local C-30, accessible par le pavillon Le Caron).

Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 5 $ au local B-25 et à la COOP Édouard-Montpetit (campus de Longueuil) et au local C-80 et à la COOP (ÉNA).

Les places sont limitées.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)