Soirée d’information sur les mesures à prendre en cas d’accident industriel à Varennes

C’est sous le slogan S’informer, Se préparer, AGIR que le Comité mixte municipal-industriel (CMMI) de Varennes invite la population à une soirée d’information qui se tiendra le 9 mai prochain, dès 19 h, à la cafétéria de l’école secondaire le Carrefour. Les partenaires du CMMI renseigneront les citoyens sur les différentes actions à prendre en cas d’accident industriel sur le territoire. Une invitation est aussi envoyée par la poste à tous les foyers et places d’affaires de la Ville.

Au cours des dernières années, les entreprises partenaires du CMMI ont effectué des analyses d’impact, des scénarios d’intervention et des simulations afin de réduire les conséquences d’un accident industriel majeur à Varennes. Ces partenaires ont mis en commun leur expertise pour informer la population de la procédure à suivre en cas d’accident.

« La prévention et la sécurité sont une priorité pour le conseil municipal et nous invitons les citoyens à assister en grand nombre à cette séance d’information », affirme le maire de Varennes, Martin Damphousse.

Le Comité mixte municipal-industriel (CMMI) de Varennes est un regroupement volontaire de représentants de différentes instances, d’entreprises et de citoyens : La Ville de Varennes, Direction de santé publique de la Montérégie, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, le ministère de la Sécurité publique du Québec, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transport du Québec, Environnement et Changement climatique Canada, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, le Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) et les entreprises Dow Chemical Canada ULC, Kemira Water Solutions Canada inc., KRONOS Canada, inc., Pétromont, Praxair Canada inc., Taghleef Industries, Nuvo, SC Johnson et Fils Limitée, Semecs, CN, Solumet, Air Liquide, Éthanol GreenField Québec inc., Métaux et Poudres Solumet, Énergie Valero et Ambulances Demers inc..