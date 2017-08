Soirée dansante en plein air sur les rythmes latins à Sainte-Julie le 26 août

Crédit photo : iStock

La Ville de Sainte-Julie présentera la deuxième édition de ses soirées dansantes en plein air le samedi 26 août dès 19 h 30 à la place publique. Cette fois-ci, ce sont les danses latines qui seront à l’honneur.

La soirée entièrement gratuite débutera par un cours d’initiation offert de 19 h 30 à 20 h par les instructeurs julievillois spécialisés Manuel Molina et Marie-Claire Huard. Par la suite, les participants pourront expérimenter la salsa, la samba, le mambo, etc. sous les rythmes latins présentés par le disc-jockey DJ Will jusqu’à 22 h.

Puisque cet événement se déroulera sur la place publique, le boulevard Saint-Joseph sera fermé à la circulation entre les rues Saint-Louis et Principale, de 16 h à minuit. Les rues Principale et Saint-Louis demeureront accessibles durant cette période.