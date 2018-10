Soirée-bénéfice à Saint-Laurent-du-Fleuve le 27 octobre à Contrecoeur

Les citoyens sont invités à participer à la soirée-bénéfice annuelle au profit de l’église Saint-Laurent-du-Fleuve qui se tiendra le 27 octobre prochain. La messe de 17 h, présidée par l’abbé Mario Desrosiers, sera suivie d’un souper quatre services (bœuf bourguignon) par le buffet Mathieu Doré. Lors de cette soirée se déroulera le traditionnel encan chinois (dont deux séjours en montagne incluant la possibilité de pêcher, valeur de plus 1000 $ chacun). De plus, il y aura un service de bar sur place, de la danse et de nombreux prix de présence. Du plaisir assuré pour tous!

Le coût pour y participer est de 35 $/adulte, 15 $ enfant (6 à 11 ans), gratuit (0 à 5 ans).

Sur demande, un reçu de 18 $ sera remis pour fins d’impôt.

Pour obtenir des billets ou faire un don, les gens sont invités à communiquer avec l’une des personnes suivantes :

Louise Auclair, 450 746-0392 ou

514 583-1364 (cellulaire)

Diane Savoie, 450 742-8046

Francine Traversy, 450 573-0543

De plus, la paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve a le privilège d’accueillir sur son territoire la plus vieille famille de Contrecœur. Dans le cadre du 350e anniversaire de Contrecoeur, venez à sa découverte!