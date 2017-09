Soccer: quand père et fils font le trio

Le soccer, ils en ont fait une affaire de famille. Jacques Aubé a entraîné ses deux fils au soccer lorsqu’ils étaient gamins, et 30 ans plus tard, tous les trois se retrouvent encore, une fois par semaine, sur le terrain pour jouer avec le ballon rond.

Le paternel aura 70 ans en octobre prochain. Il est le plus vieux joueur de soccer à Boucherville (le conseiller municipal Raouf Absi est son cadet d’une semaine). Grand et mince, le doyen du soccer est en grande forme, et réussit à suivre le rythme des autres joueurs, beaucoup plus jeunes que lui (la moyenne d’âge dans la ligue des Vétérans de Boucherville étant de 45 ans).

Cette année, ses deux fils, Yohann, 42 ans, et Thomas, 40 ans, ont décidé de se joindre à son équipe de la ligue des Vétérans. « On voulait jouer avec notre père avant qu’il ne prenne sa retraite du soccer. C’est une fierté de pouvoir le faire, et une chance que l’on ne voulait pas échapper », explique Yohann, rencontré au parc Joseph-Huet.

« C’est un modèle pour moi, car personnellement, avec les problèmes de genoux que j’ai eus, je ne crois pas pouvoir jouer aussi longtemps que le paternel», avoue pour sa part Thomas qui a connu une longue carrière de soccer dans la ligue intercité.

Ainsi, les vendredis soir ou les dimanches matin, père et fils se retrouvent sur l’un des terrains de soccer Élie-Saab pour disputer un match amical sous le maillot de Benfica. « Le plus jeune joueur de l’équipe est âgé de 35 ans, et mon père en a le double », lance avec fierté Yohann. « Et il arrive très bien à suivre. Ça prend du souffle et de l’intelligence, car il faut le dire, à nos âges, le jeu est plus stratégique.»

M. Aubé et Thomas jouent à la défense. « Avant, mon père était attaquant, mais avec les années, il a reculé. Parfois, il lui arrive même d’aller dans les buts », précise en riant Yohann qui est gardien de but. Souvent, après les matchs du dimanche, le trio retourne à la résidence familiale pour partager le diner avec maman, les conjointes, et les enfants.

Jacques Aubé a commencé à jouer au soccer à l’âge de 7 ans, à Rouen, en France. Arrivé au Québec en 1975, il a évolué au niveau semi-professionnel (aujourd’hui l’équivalent de la première ligue de soccer du Québec) avec les Aigles de Montréal Nord, et les Albatros de Trois-Rivières-Ouest.

En 1983, le doyen du soccer débarque avec sa famille à Boucherville. Il s’implique alors au niveau de la direction de la ligue de soccer locale. Il forme des entraîneurs et des arbitres tout en coachant les équipes de ses fils. « Quatre soirs par semaine, mon père arrivait du travail et repartait aussitôt sur les terrains de jeux pour entraîner son équipe de jeunes », dit Yohann qui a eu son père comme coach jusqu’à ce qu’il se rende au niveau junior.

« Ma mère était presque toujours là pour nous encourager et pour faire le taxi », dit pour sa part Thomas, qui jouait intercité. Encore aujourd’hui, certains joueurs se souviennent de mon père comme leur entraîneur et ils gardent un très beau souvenir », ajoute Yohann.

Depuis longtemps impliqué dans la ligue de soccer de Boucherville, M. Aubé est même à l’origine de la Surboum. « Il y a bien des années, alors que chaque finale de catégorie était jouée un peu partout à Boucherville, Jean-Claude Guillotte et moi avons eu l’idée de les regrouper au même endroit et de faire une grande fête de fin de saison, avec remises de médailles, prises de photos et blés d’Inde », se remémore M. Aubé.

La présente saison est sur le point de se terminer, et le trio familial a un but en tête; celui de gagner ensemble le championnat.