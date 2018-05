Une sixième place pour la gymnaste Sarah Milette à la Coupe du monde

Crédit photo : (Mention de source : Gymnastique Québec)

La gymnaste longueuilloise Sarah Milette et sa collègue Sophiane Méthot, de La Prairie, ont terminé en sixième place en trampoline synchronisé à l’issue de la Coupe du monde de Brescia, en Italie, le 28 avril dernier. Les deux Québécoises ont obtenu une note de 46,915. La veille, elles étaient s’étaient classées cinquièmes aux qualifications. « Toutes les équipes étaient très fortes et passer en finale reste toujours le premier objectif. Nous avons bien complété notre routine », a indiqué l’athlète de Longueuil. « Nous avons fait une très belle compétition lors des préliminaires. Cependant, la finale s’est moins bien déroulée », a nuancé Sophiane Méthot. « Malgré une bonne exécution, notre synchronisme n’y était pas et ça nous a fait perdre beaucoup de points. Nous sommes quand même fières et contentes de notre performance générale », a-t-elle ajouté.

La journée auparavant, lors de l’épreuve individuelle, Sophiane Méthot a pris le 12e rang des qualifications tandis que Sarah Milette a terminé en 21e place. « J’ai fait une bonne première routine, mais quelques erreurs dans la deuxième m’ont empêché de faire un bon résultat », a-t-elle reconnu.

En trampoline synchronisé, les Chinoises Zhu Xueying et Zhu Shouli ont remporté la compétition avec 50,235 points. Les Bélarusses Hanna Hancharova et Maryia Makharynskaya (49,405) ainsi que les Japonaises Yumi Takagi et Hikaru Mori (48,045) se sont respectivement partagé les deuxième et troisième marches du podium.