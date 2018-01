Les six municipalités de la MRC offrent des activités hivernales variées et amusantes!

Crédit photo : Ville de Sainte-Julie

Ok, on l’avoue, en hiver, ce n’est pas toujours facile de prendre la décision d’aller faire de l’exercice dehors, mais avez-vous remarqué que, quand on le fait, presqu’à chaque fois on s’en félicite et on se demande même pourquoi on ne l’a pas fait avant!

Tout ça pour dire que c’est sous le thème « Allez jouer dehors, soyez actifs. Vivez les plaisirs d’hiver! » que la population de la Montérégie est invitée à prendre part aux différentes activités qui lui seront offertes dans le cadre de la 15e édition des Plaisirs d’hiver.

À cette occasion, Loisir et Sport Montérégie et Kino-Québec invitent petits et grands à profiter de l’hiver en s’initiant aux activités physiques et sportives offertes gratuitement jusqu’au 31 mars prochain.

Dans la MRC de Marguerite-D’Youville, les six municipalités organisent des événements extérieurs variés et amusants à leurs citoyens.

À Calixa-Lavallée, le samedi 24 février, c’est la Fête des neiges 2018 qui a pour thème « Hawaï ». Au menu : glissade, volleyball sur neige, patin, jeux d’adresses et plus encore, sans oublier le souper spaghetti au centre communautaire.

À Saint-Amable, c’est le dimanche 4 février que ça se passe, de 10 h à 15 h, au parc Le Rocher. Durant la fête d’hiver, plusieurs ateliers de plein air seront offerts par des animateurs tels que soccer sur neige, conception de bonhommes de neige, parcours d’habileté et cours d’aéroforme en plein air. L’objectif est de permettre aux gens de s’amuser en bougeant à l’extérieur et d’inspirer les parents. De plus, il y aura promenade en carriole, glissade et patinage, musique d’ambiance, jeux gonflables pour enfants, amuseurs publics, chocolat chaud et guimauve autour du feu.

À Sainte-Julie, ça commence le samedi 27 janvier avec une activité Disco sur patins, de 19 h à 22 h, au parc Edmour-J.-Harvey. Il y aura DJ, patinage libre sur le lac, hockey libre, chocolat chaud gratuit, tire d’érable et un grand feu d’artifice à la fin de la soirée! Par la suite, le dimanche 28 janvier, place à la Fête au lac, de 12 h 30 à 16 h 30, avec musique, patinage sur le lac, fondue au chocolat, chocolat chaud gratuit, parcours aérien, manèges verts, tours de carrioles, initiation au « fat bike » et ski de fond, glissades et structures de jeu. Il est à noter que le samedi 10 février, 19 h à 22 h, il y aura aussi Disco en patin, spécial Saint-Valentin.

À Varennes, le samedi 10 février, de 11 h à 16 h, on vous invite à glisser en famille! Apportez vos luges et vos traîneaux, alors que quelques tubes sur neige seront disponibles à la pente à glisser du parc Saint-Charles. On fera la distribution de biscuits, de chocolat chaud et de café. On vous suggère d’apporter votre tasse. Notez qu’il y aura une aire de repos avec chauffe-terrasse. La mascotte Bourrasque et la Radio V ont déjà confirmé leur présence! En soirée, venez patiner en famille de 18 h 30 à 21 h au parc du Pré-Vert, une soirée spéciale sur glace vous y attend! Puis, le dimanche 11 février de 11 h à 16 h au même parc, il y aura une foule d’activités pour toute la famille, avec tirage de prix de présence et plus encore.

À Verchères, le samedi 17 février de 11 h à 16 h, c’est le traditionnel concours de beauté et glissade des boîtes à savon fabriquées par les citoyens et les scouts de la municipalité, alors qu’il y aura aussi concours de « crazy carpet » pour les jeunes et les adultes à la pente à glisser.

Rappelons qu’à Contrecoeur se tenait les 20 et 21 janvier derniers la Fête des flocons. Alors voilà! Il ne reste plus qu’à regarder les prévisions de la météo et à s’habiller en conséquence!