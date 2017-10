Signature de deux nouvelles conventions collectives à la Ville de Varennes

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Varennes a procédé à la signature de deux conventions avec ses employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et ses pompiers membres du Syndicat des pompiers du Québec/section locale Varennes.

Convention de sept ans pour les employés du groupe bureau

La Ville et le SCFP-local 1965 ont conclu une entente d’une durée de sept ans pour le personnel syndiqué du groupe bureau. C’est en présence des élus, des représentants syndicaux et des employés que la nouvelle convention collective a été signée mercredi dernier à la Maison Saint-Louis de Varennes.

La nouvelle entente, correspondant au cadre financier établi, comporte une indexation salariale moyenne de 2,7 % sur une période de sept ans. Respectant l’équité avec les autres groupes d’employés, le nouveau contrat de travail prévoit un réaménagement des conditions de travail des brigadiers scolaires ainsi que le maintien du plancher d’emploi.

« Nous sommes très heureux de ces négociations qui se sont déroulées dans un climat sain, respectueux et harmonieux. Les bonnes relations entre les parties ont facilité l’atteinte des objectifs communs soit, le bien-être des employés et la qualité du service aux citoyens », a déclaré Michel Dumont, président du SCFP local 1965.

« L’administration municipale est très fière d’avoir réalisé une entente d’une durée de sept ans. Il s’agit d’un gage de prospérité tant pour le personnel que pour les citoyens qui bénéficient des services de la Ville », a mentionné le maire Martin Damphousse en remerciant les employés pour la qualité de leur travail.

Convention de cinq ans avec les pompiers

Les parties patronales et syndicales se sont entendues pour signer une convention collective qui prévoit, entre autres, une bonification du régime de retraite et une augmentation du plancher d’emploi pour les préventionnistes. Les indexations salariales ont été établies selon la parité avec les autres groupes d’employés. « Nous remercions les comités de négociation des deux parties pour avoir conclu cette entente qui couvre la période de 2015 à 2019 » a déclaré le directeur général de la Ville Sébastien Roy.