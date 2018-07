SIGN4L : une nouvelle application qui peut aider à sauver la vie d’un enfant

Crédit photo : Réseau Enfant Retour

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a rappelé qu’il existe maintenant une application permettant aux parents de facilement conserver électroniquement la photo ainsi que les renseignements vitaux sur leurs enfants afin de les avoir sous la main en cas de disparition.

Grâce à la nouvelle application SIGN4L offerte gratuitement sur la plupart des téléphones Apple ou Android, les parents peuvent maintenant envoyer instantanément par courriel ou texto le profil de leur enfant aux autorités pertinentes, leur permettant du coup de gagner du temps et de traiter l’urgence de manière beaucoup plus rapide.

Les renseignements qui seront sauvegardés par les parents sur leur enfant ne sont pas conservés dans une banque de données. Seuls les parents ou gardiens pourront accéder à la fiche signalétique de leurs jeunes. Les parents peuvent, de plus, compter sur la fonction de rappels, qui varie selon l’âge de l’enfant, leur permettant ainsi de mettre à jour le profil en tout temps dans l’application.

SIGN4L comprend également des conseils de sécurité pour les enfants ainsi que les quatre étapes cruciales à suivre dans les moments suivant la disparition d’un enfant. « Advenant le cas où un enfant se perde dans un centre commercial ou un endroit public bondé, en revenant à la maison ou, plus rarement, s’il venait à disparaître, une fiche signalétique complète et à jour peut sauver du temps précieux et permettre aux forces policières de réagir rapidement et d’amorcer les recherches pour l’enfant disparu », a souligné Pina Arcamone, directrice générale du Réseau Enfants-Retour.