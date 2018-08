Services animaliers Rive-Sud développe un nouveau partenariat avec Saint-Jean-sur-Richelieu

Services Animaliers de la Rive-Sud (SARS) signera bientôt une entente avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour assurer les services de gestion animalière sur leur territoire.

Le contrat sera d’une durée de dix ans et prendra effet à compter du 1er janvier 2019. Il prévoit l’aménagement d’une succursale du SARS à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les détails sur la nature et l’endroit de cette succursale feront l’objet d’une entente additionnelle, lorsqu’ils seront déterminés et approuvés par les deux parties.

Services Animaliers de la Rive-Sud (SARS) a été choisi à la suite d’un processus d’évaluation et de sélection rigoureux. « SARS a été reconnu par le comité de sélection de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour son expertise, son excellente réputation, son haut niveau de services, ainsi que sa capacité à offrir un programme complet et efficace de gestion de la surpopulation de chats », a spécifié la directrice générale Anny Kirouac.

Saint-Jean-sur-Richelieu se joint donc aux villes de Longueuil, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville qui ont appuyé le démarrage du SARS en 2012.

Organisme à but non lucratif, SARS accueille, soigne et héberge temporairement les animaux de compagnie errants ou abandonnés de leurs villes partenaires. Il met tous les efforts pour retrouver les propriétaires des animaux perdus.

Impliqué dans la communauté, il vise à réduire la surpopulation animale par la sensibilisation des citoyens, la stérilisation et l’identification des animaux. Par un processus rigoureux de jumelage entre l’adoptant et l’animal, le SARS s’assure du succès de chaque adoption, car « Adoptez pour la vie, c’est pas bête! ». À ce jour, SARS peut se vanter d’avoir sauvé près de 14 000 animaux.