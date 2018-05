Service de navette du RTL lors de la marche de la Fondation Source Bleue

Crédit photo : RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL), en collaboration avec la Ville de Boucherville, renouvelle pour une troisième année son partenariat avec la Maison de soins palliatifs Source Bleue. À l’occasion de la marche de la Fondation le 6 mai prochain, le RTL offrira un service de navettes à partir du terminus De Montarville de 7 h 45 à 9 h 45 et pour le retour de la marche vers 11 h 30 jusqu’à 12 h 30, à intervalle de dix minutes.

Organisée dans le cadre de la semaine de soins palliatifs, la marche de la Maison Source Bleue, qui en est à sa 9e édition, honore la vie de ceux qui ont séjourné à la Maison de soins et permet d’offrir de meilleurs services à ceux qui y résident ainsi qu’à leurs familles.

« Le RTL est heureux d’offrir ce service aux gens de l’agglomération de Longueuil, permettant ainsi à plus de participants de supporter la cause de la Fondation et de se joindre à la marche en toute sécurité », a ajouté Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

Pour de plus amples renseignements sur la marche, visitez le site Web de la Maison Source Bleue.

(Source : RTL)