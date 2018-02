Le service d’autopartage Autonomik! est finaliste pour une bourse de 10 000 $ et le public est appelé à voter

Crédit photo : Marie-Ève Rompré

Autonomik! est un organisme d’économie sociale qui a été fondé en 2016 à l’initiative du milieu communautaire de la MRC de Marguerite-D’Youville. Sa mission est de favoriser la mobilité des personnes à faible revenu; des gens vivant de l’isolement; des organismes et des coopératives et de la population en général en minimisant l’impact écologique des déplacements. À terme, l’organisme veut offrir à travers toute la Montérégie une plateforme regroupant quatre services qui peuvent être utilisés indépendamment ou de façon combinée, soit : autopartage, gestion de flotte, partage de véhicules de particuliers et service de covoiturage.

Après trois années de travail de la part de ses responsables, les services d’autopartage et de gestion de flotte débuteront dans les MRC de Marguerite-d’Youville et de la Vallée-du-Richelieu dès ce printemps, bien que la date précise n’ait pas encore été arrêtée. À la suite de ce projet-pilote, les quatre services s’étendront graduellement à l’ensemble de la Montérégie.

Le projet d’autopartage d’Autonomilk! s’apparente à celui de Communauto à Montréal. Les citoyens pourront louer une voiture à l’heure et paieront en fonction de leur utilisation. Autonomik! pourra également mettre en relation les conducteurs de la Montérégie afin de favoriser le covoiturage. L’organisme communautaire veut aussi inviter les citoyens à rendre leur véhicule disponible pour de l’autopartage.

Votez!

Autonomik! a remporté il y a à peine deux mois le prix « Coup de cœur du jury 2017 » de Trajectoire Québec, et le service d’autopartage et de covoiturage se retrouve maintenant parmi les dix finalistes en lice au concours « Mouvement 2018 » de Novae, dont le grand prix est de 10 000$. Il est à noter que les votes du public peuvent faire la différence. Ainsi, les personnes désirant voter pour le projet peuvent le faire jusqu’au 13 février à midi en cliquant « J’AIME » à côté de la vidéo sur la page : https://novae.ca/concours/mouvement/autonomik/.

Un autre élément sera pris en considération par le jury, soit les présentations de 90 secondes que fera chacun des porteurs de projets, le 13 février, devant les représentants de Novae, de Cascades, de Keurig et de Loto-Québec. Jean-François Lessard, agent de développement de la CDC de Marguerite-D’Youville et accompagnateur du projet Autonomik! depuis plus de trois ans portera les espoirs de l’entreprise locale d’économie sociale.

Ce dernier invite donc les gens de la région à voter pour le projet, à en parler, à le diffuser dans leurs réseaux et à inciter leurs amis à faire suivre le lien du vote à leurs contacts. Le gagnant sera connu le 13 février prochain lors d’un événement qui se tiendra à Montréal.

Les retombées escomptées du projet d’Autonomik!

• Favoriser la mobilité des personnes n’ayant pas les moyens d’avoir une première ou une deuxième auto;

• Éviter la dépense d’une voiture aux personnes à faible revenu, aux familles et à la population en général;

• Briser l’isolement des personnes et favoriser leur accès aux services;

• Fournir des véhicules bon marché aux organismes de toute la Montérégie;

• Positionner le milieu communautaire en tant qu’acteur économique de premier plan;

• Augmenter la circulation des citoyens à proximité des organismes (pour les organismes accueillant des véhicules sur leurs terrains);

• Constituer un ancrage supplémentaire pour les organismes auprès du grand public;

• Contribuer à solidariser l’ensemble des organismes des communautés visées;

• Diminuer la pollution générée par la fabrication de véhicules neufs;

• Pouvoir évoluer vers d’autres sous-projets (covoiturage, partage d’auto privée, etc.)