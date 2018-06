La série Panorama se poursuit sur la terrasse du Café centre d’art de Boucherville durant la saison estivale

Crédit photo : Maxyme Gagné

Ravie du succès obtenu lors de la saison estivale de l’an dernier, la Ville de Boucherville est heureuse d’annoncer de nouvelles dates pour la tenue des spectacles sur la terrasse du Café centre d’art. Profitez de ce cadre intimiste pour y faire la découverte d’artistes talentueux.

Panorama arrière-cour | 19 h 30 | Gratuit

Spectacles intimistes pour un instant découverte. Restauration sur place ($).

14 juin | Caravane

Après une impressionnante tournée d’une centaine de spectacles incluant des participations à des festivals d’envergure et des premières parties de groupes internationaux, on peut affirmer sans se tromper que c’est en spectacle que la musique du groupe rock francophone Caravane prend tout son sens.

19 juillet | Ilam

Ilam propose un style bien particulier à la fois épicé et empreint de sensibilité, alliant un mélange de rythmique reggae aux inclinaisons de blues, de l’afro-soul, tout en y métissant des accents de la pop et du rock. Sa voix évoque la profondeur et la puissance des peuples nomades dans une ambiance envoûtante et urbaine.

16 août | Clay and Friends

Clay and Friends offre un brillant mélange de hip-hop, soul, funk et reggae soutenu d’une incroyable énergie sur scène. Après avoir fait vibrer plus de 500 foules canadiennes et européennes, le collectif présente son premier album depuis mars 2017.

Café centre d’art

536, boul. Marie-Victorin

450 449-8300

boucherville.ca/ccart

culture-patrimoine@boucherville.ca

(Source : Ville de Boucherville)