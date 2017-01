Série de conférences historiques en lien avec le 350e de Boucherville

La Société d’histoire des Îles-Percées a choisi de souligner le 350e anniversaire de Boucherville à sa façon en programmant en 2017 une série de huit conférences qui feront découvrir différentes facettes de personnages et de faits marquants qui ont laissé leurs traces dans le passé. Ces rencontres se tiendront à la salle du conseil municipal plutôt qu’à la bibliothèque municipale afin d’accueillir un plus grand nombre de participants.

Le coup d’envoi de ces conférences historiques s’est tenu le 25 janvier dernier : l’invité du jour, Louis Lavoie, a fait un exposé sur le Roi-Soleil, Louis XIV. M. Lavoie, costumé comme le personnage qu’il a dépeint, a relaté la vie du créateur du château de Versailles, a parlé de l’influence qu’il a exercé à travers l’Europe et de sa rencontre avec le Seigneur Pierre Boucher, fondateur de Boucherville.

Voici la liste des autres conférences à venir :

22 février Michèle Gélinas; théme – Adèle Berthelot-LaFontaine

29 mars Gilles Bachand; thème – Deux pionniers de Boucherville : Nicolas Bachand et Anne Lamoureux

26 avril Anne-Marie Sicotte; thème – Patriotisme en jupon

31 mai Nicole O’Bomsawin; thème – La spiritualité chez les Amérindiens

27 septembre Benoît Grenier; thème – L’étonnante survivance du régime seigneurial au Québec (1854-1970)

25 octobre Madeleine Juneau; thème – Coutumes religieuses et fêtes populaires en Nouvelle-France

29 novembre Pierre Desjardins; thème – Escales québécoises d’Antoine de Saint-Exupéry.

À noter que des frais de 5 $ s’appliquent pour les non-membres de la SHIP.