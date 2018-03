Série d’aquarelles présentant le monde animal avec une touche de fantaisie à la galerie Vincent-d’Indy

À la fois aquarelliste, illustratrice et enseignante, Sophie Rozenn Boucher a produit une série de 26 tableaux rassemblés sous le vocable «projet Abécédaire» qu’elle présente aux visiteurs de la galerie Vincent-d’Indy depuis le 7 mars. Le concept de cette exposition regroupe des illustrations d’animaux par ordre alphabétique auxquelles s’ajoutent en complément des poèmes écrits par des classes d’écoliers. Fantaisie et originalité au menu. L’aspect esthétique de par la qualité du dessin et l’harmonie des couleurs ajoutent une note agréable à l’ensemble disposé de façon ordonnée et méthodique dans la salle d’exposition.

Les parents de l’artiste ont tous deux fait carrière comme enseignants. Ils lui ont transmis le goût des études et ont exercé une certain influence dans le choix de sa voie professionnelle puisqu’elle s’est destinée à son tour vers l’enseignement. Sa démarche artistique pour le projet Abécédaire a permis de mettre en commun le talent de tous les élèves de l’école primaire Joseph Poitevin de Granby qui ont composé les poèmes associés aux oeuvres picturales de l’artiste. Sophie Rozenn Boucher a aussi publié à compte d’auteur un livre qui illustre les tableaux de l’exposition et les textes des enfants. En tout et partout, ce projet aura requis un an de travail.

Il s’agit du troisième livre de cette enseignante qui a fait des études en éducation à l’Université d’Ottawa en plus d’avoir complété un certificat en arts visuels à l’Université Bishop’s.

Cette exposition se poursuit jusqu’au 1er avril. Petits et grands en sortiront avec un sourire.

Vernissage le dimanche 11 mars, à 13 h.