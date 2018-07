Sept présumés trafiquants de stupéfiants arrêtés

Une trentaine de policiers du SPAL ont pris part, tôt ce matin, à une opération policière. Ils ont procédé à l’arrestation de sept hommes âgés entre 31 et 41 ans, après que des mandats aient été émis contre eux. Ces arrestations découlent du projet Saccage dont plusieurs perquisitions en matière de stupéfiants avaient été faites le 24 mai dernier, sur le territoire de l’agglomération de Longueuil.

Des accusations de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et de complot sont déposées contre eux. Leur comparution aura lieu aujourd’hui, au palais de justice de Longueuil. Les suspects sont déjà connus des services policiers, mais n’ont pas d’antécédents en semblable matière.

La valeur totale des perquisitions effectuées en mai dernier s’élevait à près de 259 000 $.

Plus de 51 kilos de cannabis, 650 comprimés de méthamphétamine, 230 g de cocaïne, 330 g de hachis et 40 ml de GHB avaient été saisis ainsi que 48 000 $ en argent, 24 cellulaires, 13 balances, 2 compteurs d’argent, une presse à cocaïne, une presse à haschich, un Ipad et un couteau à lame rétractable.