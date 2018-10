Sept joueurs de la région chez les Gaulois

L’alignement 2018-2019 des Gaulois de Saint-Hyacinthe midget AAA est formé de vingt hockeyeurs, dont sept proviennent de la région.

Tous des attaquants, il s’agit de Mavrick Gauthier, de Boucherville, William Trudeau et Félix Poulin de Varennes, de Mikael Diotte, Samuel Champagne, Alexis Giguère et William Paré de Sainte-Julie.

Ils sont tous issus du Noir et Or, Midget Espoir ou Bantam AAA, du programme Sport-étude De Mortagne.

Après dix parties, la fiche des Gaulois est de quatre victoires et six défaites. L’équipe se classe au troisième rang de la division, après les Cantonniers de Magog et le Collège Charles- Lemoyne.

La prochaine rencontre aura le 12 octobre à Saint-Hyacinthe alors que les Gaulois affronteront le Rousseau-Royal.