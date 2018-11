La SÉMECS: véritable projet phare en Montérégie!

Les membres du conseil d’administration de la Société d’Économie Mixte de l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS) sont fiers de souligner la réponse positive de la population face à la mise en oeuvre du projet du centre de traitement des matières organiques par

biométhanisation situé à Varennes. En activité depuis le 8 janvier dernier, le centre valorise maintenant

les matières organiques résidentielles, institutionnelles, commerciales et industrielles de l’ensemble des

27 municipalités des trois MRC montérégiennes qu’elle dessert. De plus, les boues des fosses septiques y

sont traitées. Les collectes municipales desservent une population totalisant 245 000 personnes.

Le projet est le fruit d’un long processus qui s’est échelonné sur plusieurs années. C’est en 2010, dans le

but de répondre aux objectifs gouvernementaux visant à bannir de l’enfouissement les matières

organiques dès 2022, que les MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Marguerite-D’Youville et de Rouville ont

décidé d’unir leurs forces pour concrétiser ce vaste projet. Par l’entremise d’un appel de candidatures,

un partenariat a été établi avec le consortium privé Biogaz EG formé de Greenfield Global et du Groupe

Valorrr pour la construction et l’exploitation d’un tout nouveau centre de traitement à la fine pointe de

la technologie. L’établissement de cette alliance a permis la création de la SÉMECS en vertu de la Loi sur

les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal. La société est détenue à 66 % par les instances

publiques et 33 % par le consortium privé. La construction du centre a débuté en 2016 et s’est

poursuivie sur une période de 16 mois.

Construit au coût de 57,8 millions de dollars, le centre de traitement n’aurait pu voir le jour sans l’appui

financier de plusieurs partenaires. Le projet a notamment bénéficié d’une subvention de 30,5 millions

de dollars de la part du MDDELCC par le biais du Programme de traitement des matières organiques par

biométhanisation et compostage (PTMOBC), ainsi que d’une subvention de 0,75 million de dollars du

Fonds municipal vert (FMV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).

Longtemps considérées comme de simples déchets, les matières organiques constituent maintenant un

gisement urbain, qui, avec l’aide de la technologie de la biométhanisation, peuvent être transformées en

une énergie verte renouvelable permettant de développer un nouveau créneau économique. En effet,

cette ressource au potentiel de valorisation fort intéressant permet de produire un biométhane ainsi

qu’un digestat qui est utilisé comme amendement sur des terres agricoles. De plus, la technologie

permet d’extraire du sulfate d’ammonium lors du traitement des eaux de procédé, une matière pouvant

être vendue à des producteurs d’engrais chimiques.

Outre les produits obtenus grâce à la biométhanisation, il est important de souligner que ces mesures

permettront à terme de détourner des sites d’enfouissement plus de 40 000 tonnes de matières

résiduelles organiques contribuant ainsi à réduire substantiellement l’émission de gaz à effet de serre!

Sur le plan environnemental, plusieurs mesures s’inscrivant dans une démarche de développement

durable ont été mises en oeuvre au centre de traitement : utilisation de l’énergie thermique résiduelle

pour réduire la consommation énergétique, diminution et optimisation de la consommation d’eau

potable, mise en marché du biogaz afin de réduire la dépendance envers les énergies fossiles, etc.

Un bel avenir

Véritable projet phare en Montérégie, et même à l’échelle du Québec, la SÉMECS est basée sur un

modèle d’affaires exportable et l’expertise acquise pourra bénéficier à d’autres collectivités désirant

implanter un centre de traitement par biométhanisation sur leur territoire. Situé à l’intérieur du parc

industriel Novoparc de Varennes, véritable pôle d’innovation en matière d’énergies vertes et

renouvelables, le centre profite d’un emplacement géographique stratégique pour la Couronne Sud de

Montréal.

Martin Damphousse, président de la SÉMECS, est très optimiste quant à l’avenir du projet : «beaucoup

de choses ont été accomplies dans les dernières années, et nous en sommes très fiers, mais il ne faut

pas s’arrêter là. Nous poursuivrons nos efforts pour mener le projet encore plus loin car la SÉMECS

possède un fort potentiel de croissance dans un monde où les enjeux environnementaux deviennent

prioritaires. »