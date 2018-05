La Semaine nationale des travaux publics soulignée à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal et la direction générale de la Ville ont souligné la Semaine nationale des travaux publics qui se déroulait du 20 au 26 mai dernier pour démontrer leur appréciation à l’égard des employés municipaux qui travaillent sur le terrain et parfois aussi dans l’ombre.

Sous le thème La puissance des travaux publics, cette semaine visait à sensibiliser le public sur l’importance des travaux publics dans la vie de tous les jours : planifier, construire, gérer et opérer le coeur des collectivités afin d’en améliorer la qualité de vie.

« Les citoyens peuvent compter sur des femmes et des hommes dévoués à offrir les meilleurs services. Merci à tout le personnel du Service des travaux publics pour votre excellent travail », a déclaré le maire Martin Damphousse.

En plus de reconnaître le mérite d’employés, cette Semaine nationale des travaux publics est une occasion pour souligner le rôle essentiel que jouent les travaux publics dans la communauté. Les employés municipaux demeurent toujours disposés à discuter avec les citoyens à propos de leurs métiers, que ce soit en horticulture, en menuisier/ébénisterie, en conciergerie, en mécanique ou autre.

Rappelons les différentes responsabilités assurées par le personnel des travaux publics de Varennes :

➢ L’entretien des voies publiques, des ponts et des routes ;

➢ L’entretien et la réparation des conduites qui fournissent l’eau potable et l’élimination des eaux pluviales et sanitaires ;

➢ Les opérations de déneigement ;

➢ L’entretien des espaces verts, des parcs et l’horticulture ;

➢ Le soutien à la programmation sportive et culturelle ;

➢ L’entretien des plateaux d’activités, des centres récréatifs, des piscines, des jeux d’eau et des patinoires ;

➢ L’entretien des bâtiments municipaux, du matériel roulant et des différents équipements.