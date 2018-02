Semaine nationale de prévention du suicide: parler sauve des vies

Crédit photo : iStock

La Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent se joint à ses partenaires dans le cadre de la semaine annuelle de la prévention du suicide.

De façon quotidienne nous avons à intervenir auprès de gens qui éprouvent des difficultés. Dans certains cas, alors qu’ils ont commis l’irréparable, c’est un choc pour tous. Nous constatons l’impact sur leurs proches que nous soutenons du mieux que nous le pouvons. C’est ce pourquoi, nous tenons à collaborer à cette campagne de sensibilisation

À l’occasion de la 28e Semaine nationale de prévention du suicide, l’Association québécoise de prévention du suicide et ses partenaires déploient la toute nouvelle campagne de sensibilisation Parler du suicide sauve des vies.

Elle a comme objectifs, entre autres, de :

 Normaliser la demande d’aide, en particulier chez les hommes moins portés à se tourner vers les ressources même s’ils présentent des taux de suicide plus élevés.

 Favoriser la prise de parole en lien avec le suicide et guider les proches, les personnes vulnérables, les citoyens et les intervenants par rapport aux façons préventives d’en parler.

Nous vous invitons à consulter le site www.commentparlerdusuicide.com pour vous renseigner sur les façons d’aborder ce sujet.

Vous n’êtes pas seul !

Si vous pensez qu’il n’existe plus de solution à vos problèmes, si vous êtes en détresse psychologique ou si vous planifiez mettre un terme à vos souffrances en commettant un geste irréparable, sachez qu’il est toujours possible de trouver une solution et d’être accompagné. Peu importe votre âge, vous pouvez communiquer en tout temps avec la ligne québécoise d’intervention suicide au :

1 866 APPELLE (277-3553)

C’est le même numéro si vous êtes inquiet pour quelqu’un.

Les jeunes peuvent aussi obtenir une écoute et une aide en appelant Tel-jeunes au 1 800 263-2266 ou Jeunesse j’écoute au 1 800 668-6868 ou en consultant les sites Internet : teljeunes.com ou jeunessejecoute.ca.