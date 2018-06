Semaine de l’entraide à Boucherville du 9 au 16 juin

Installer la cordialité autour de son chez soi et créer une solidarité auprès du voisinage, voilà le thème de la Semaine de l’entraide qui se tient du 9 au 16 juin à Boucherville. Initiative mise de l’avant par l’organisme les Ponts de l’entraide, cette démarche vise à établir des liens cordiaux entre voisins, créer des milieux de vie à la fois humains, inclusifs et sécuritaires, favoriser le respect et la compréhension mutuelle de même que contribuer à la qualité de vie des citoyens et donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin.

Le projet Ponts de l’entraide a vu le jour en 2013 à la suite d’une rencontre de la Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville. Sa mission consiste à joindre les citoyens en situation de précarité financière ou d’exclusion sociale afin de leur offrir de l’écoute, de l’aide et un accompagnement vers les ressources du milieu. « Nous sommes aussi un agent facilitateur entre les différents organismes locaux et favorisons une collaboration entre ceux-ci », explique le porte-parole de ce service, Gaétan Janelle.

Celui-ci se rend aussi disponible pour offrir un service de soutien individuel aux personnes confrontées à diverses problématiques que ce soit de santé mentale, en situation précaire au plan financier, de réinsertion sociale ou d’organisation du quotidien. Le projet Ponts de l’entraide a été mis en place pour venir en aide aux personnes dans le besoin, par exemple les aînés vivant seul. M. Janelle est en poste aux locaux du Centre d’action bénévole de Boucherville.