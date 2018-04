La sécurité ferroviaire au coeur d’un colloque de la FQM

Crédit photo : FQM

Sujet toujours d’actualité, la sécurité ferroviaire a fait l’objet d’un colloque à Lac-Mégantic – lieu symbolique pour cette thématique, s’il en est un – le 23 mars dernier. L’événement, organisé par la Fédération québécoise des municipalités (FQM), en collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) et le Canadien National, a rassemblé une centaine de participants dont plusieurs issus du monde municipal. Trois citoyens de Boucherville y ont d’ailleurs assisté : la conseillère municipale du district 1, Isabelle Bleau et deux membres de l’organisme Sécurité ferroviaire Rive-Sud, Monique Marion et Daniel Galarneau.

« La rencontre était axée sur les moyens qui permettent aux municipalités d’améliorer leur sécurité en recevant des formations à jour et en ayant accès à des organismes en cas d’accident ferroviaire ou de déraillement. La journée s’adressait aux municipalités dont le territoire est traversé par une voie ferrée », a précisé Mme Bleau.

Pour la FQM, il était important que ce colloque se tienne à Lac-Mégantic. Cinq ans après la tragédie causée par un déraillement de taille, il était essentiel pour l’organisme de faire un bilan et d’être solidaire avec cette municipalité dans la quête de solutions. L’occasion était propice pour que les villes mettent en commun leurs expériences afin d’être mieux préparées en cas de sinistre.

« Le temps des bilans est venu. Il faut profiter du contexte de l’examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Le travail que nous avons fait au colloque aura un impact direct sur les actions du gouvernement canadien et aussi sur l’industrie ferroviaire. Nous avons assisté lors de cette rencontre à un changement de vision », a pour sa part soutenu le président de la FQM, Jacques Demers.

Durant l’événement qui a réuni divers intervenants concernés par les enjeux de sécurité et la gestion des risques, des experts ont effectué un survol exhaustif des divers aspects à prendre en compte concernant le transport des matières dangereuses par train. Les échanges fructueux ont permis de dégager des consensus sur les actions à entreprendre par les municipalités, les gouvernements (provincial et fédéral) et les acteurs de l’industrie ferroviaire sur des sujets aussi variés que la révision règlementaire et surtout leur application, le partage de l’information sur le transport des matières dangereuses en temps réel, la formation des premiers intervenants et la gestion des risques.

Le président de la FQM s’est dit prêt à rencontrer le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, afin de poursuivre la discussion pour que le gouvernement fédéral joue pleinement son rôle en matière de sécurité ferroviaire.

Boucherville

À Boucherville, le projet de développement portuaire de Contrecoeur soulève plus que jamais la question du déplacement de la voie ferrée. «Nous pourrions profiter du mouvement de la Coalition de l’autoroute 30 pour faire avancer le dossier et jumeler nos efforts ensemble », note au passage la conseillère Bleau. La Ville de Boucherville a en tête de faire préparer une étude de faisabilité, un dossier qui pourrait impliquer la collaboration de Sécurité ferroviaire Rive-Sud. Entre-temps, il est question de préparer un nouvel exercice de mesures d’urgence vers la fin du mois pour vérifier l’efficacité du plan existant. La dernière pratique de ce genre remonte à plusieurs années.